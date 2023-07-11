Никто не догадается, из чего варенье: рецепт невероятной заготовки

Рецепт варенья из кабачков и цитрусов

Если вы уже готовили все возможные соленые заготовки из кабачков, включая кабачки по-корейски, пора обратить внимание на сладкие. Это может показаться странным, но потенциал кабачка безмерен.

Отведав такое варенье, ваши гости никогда не догадаются, из чего оно сделано. Рецептом на своем сайте поделился Евгений Клопотенко. Кабачковое варенье с апельсином и лимоном готовится так же просто, как из ягод или фруктов. Для варенья нужно брать молодые кабачки. Если такой возможности нет, овощи нужно почистить от шкурки и семян.

Ингредиенты:

1 кг молодых кабачков

600 г сахара

100 мл воды

1 коробочка кардамона

1 лимон (сек)

1 апельсин (сок и цедра)

Способ приготовления:

Помойте кабачки и срежьте хвостики. Нарежьте небольшими кубиками овощи примерно одинакового размера. Тщательно помойте апельсин и натрите цедру на мелкой терке, не затрагивая горькую белую часть. Выжмите из апельсина сок. Выложите кубики кабачков в кастрюлю и влейте воду. Добавьте сахар, кардамон, цедру и апельсиновый сок. Доведите до кипения, после этого убавьте огонь и варите еще 45 минут, периодически помешивая. За это время влага немного испарится и образуется пектин. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте банки стерилизоваться на 20 минут. Крышки положите в кипящую воду и стерилизуйте минуту. Удалите из огня и доставайте из жидкости, когда будете использовать. Добавьте в кастрюлю сок 1 лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Выложите варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.

Варенье получается очень вкусное. Оно отлично подходит к тоненьким блинам.