Ви могли про це не знати: секрети приготування різних овочів на грилі

Кожен овоч має свої особливості приготування

Щоб виїзд на природу справді вдався, мало приготувати смачний шашлик. Слід подумати і про додатки, наприклад, овочі на грилі. Це яскравий, корисний і дуже смачний гарнір, що підходить і до риби, і до м'яса.

На порталі GreenPost розповіли, як правильно готувати овочі на мангалі. Це нескладно, але варто пам’ятати про деталі.

Перш за все, щоб овочі були хрусткими, слід злегка збризнути їх олією. Можна використовувати пряні трави — так буде ароматніше. А от сіль краще додавати безпосередньо перед подачею.

Для приготування на вугіллі підійдуть помідори, перець, гриби, картопля, баклажани, кабачки та цибуля. Можна смажити їх окремо або комбінувати. Готову страву можна до трьох днів зберігати у холодильнику.

Як правильно готувати овочі на грилі чи мангалі

Щоб зробити це якісно, слід звернути увагу на текстуру овочів. Що твердіший продукт, то довшою повинна бути термічна обробка.

Картоплю та кукурудзу краще смажити у фользі. Цей предмет знадобиться також для приготування фаршированих овочів і грибів.

Що ж до помідорів та цибулі, їх краще обсмажувати розрізаними, а готувати на решітці. Так вони не розваляться під час приготування.

Є одна хитрість, яка застосовується для овочів з жорсткою шкіркою, які готуються цілком, наприклад, баклажанів. Щоб вони не луснули, шкірку перед приготуванням слід в кількох місцях надрізати.

І овочі, і решітку для смаження слід змастити олією перед приготуванням. Так продукти не прилипнуть.

Час смаження залежить від виду та характеристики овочів.Наприклад, спаржу та моркву обсмажують так, щоб зовні з’явились смужки від грилю, але усередині вони залишалися хрусткими.

М'якіші продукти, такі як гриби чи перець, готуються 5-10 хвилин. Твердіші, на кшталт цукіні чи баклажанів, — 15-20. Картопля та капуста потребують від 30 хвилин. також ми ділились рецептом універсального маринаду для курки.