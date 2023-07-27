Не отличить от ананасов: шедевральный рецепт консервированных кабачков

Если вы не знали, что делать с кабачками

Заготовка на зиму из кабачков может быть любой, ведь этот овощ абсолютно универсален. Если вы уже готовили вкусное кабачковое варенье, обратите внимание на этот рецепт консервации.

Сладкие кабачки, заготовленные этим методом, выходят один в один, похожие на вкус на консервированные ананасы. Это не банальный салат, не просто закуска, это самый настоящий шедевр. Как их готовить, рассказали на портале "Колижанка".

Ингредиенты:

Кабачок (очищенный) 1 кг

Лимонная кислота 0,5 ч. л.

Сахар 0,5 ст.

Ананасовый сок 350 мл

Способ приготовления:

Очищаем кабачки от кожуры и нарезаем кубиками. Если кабачки уже перезрели, нужно не только снять кожуру, но и удалить семена. В кастрюлю вливаем ананасовый сок. Выкладываем кусочки кабачков, добавляем сахар и лимонную кислоту. Всю массу доводим до кипения, варим 15 минут. Во время варки кабачки должны "осесть" и дать сок. Кабачки раскладываем по стерилизованным баночкам и закрываем. Остывшую заготовку храним в прохладном месте.

Эта сладкая и сочная заготовка – отличная начинка для пирогов и булочек. Также очень вкусно положить несколько ложек в креманку к домашнему мороженому.