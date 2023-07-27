Вы могли об этом не знать: секреты приготовления разных овощей на гриле

Каждый овощ имеет свои особенности

Чтобы выезд на природу действительно удался, приготовить вкусный шашлык. Следует подумать и о добавках, например, овощах на гриле. Это яркий, полезный и вкусный гарнир, подходящий и к рыбе, и к мясу.

На портале GreenPost рассказали, как правильно готовить овощи на мангале. Это несложно, но следует помнить о деталях.

Прежде всего, чтобы овощи были хрустящими, следует слегка сбрызнуть их растительным маслом. Можно использовать пряные травы – так будет ароматнее. А вот соль лучше прибавлять непосредственно перед подачей.

Для приготовления на углях подойдут помидоры, перец, грибы, картофель, баклажаны, кабачки и лук. Можно жарить их по отдельности или комбинировать. Готовое блюдо можно хранить до трех дней в холодильнике.

Как правильно готовить овощи на гриле или мангале?

Чтобы сделать это качественно следует обратить внимание на текстуру овощей. Чем твердее продукт, тем длиннее должна быть термическая обработка.

Картошку и кукурузу лучше жарить в фольге. Этот предмет пригодится также для изготовления фаршированных овощей и грибов.

Что касается помидоров и лука, их лучше обжаривать разрезанными, а готовить на решетке. Так они не развалятся во время приготовления.

Есть одна уловка, которая применяется для овощей с жесткой кожурой, которые готовятся целиком, например, баклажанов. Чтобы они не лопнули, кожуру перед приготовлением следует в нескольких местах надрезать.

И овощи, и решетку для жарки следует смазать растительным маслом перед приготовлением. Так продукты не прилипнут.

Время жарки зависит от вида и характеристики овощей. Например, спаржу и морковь обжаривают так, чтобы снаружи появились полоски от гриля, но внутри они оставались хрустящими.

Более мягкие продукты, такие как грибы или перец, готовятся 5-10 минут. Более твердые, вроде цуккини или баклажанов, — 15-20. Картофель и капуста требуют от 30 минут. также мы делились рецептом универсального маринада для курицы.