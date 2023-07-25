Один простий інгредієнт зробить огірочки неймовірними: що додати в банку

Так робили наші бабусі

Ми розповідали, як закрити на зиму смачні огірочки за хитрим турецьким рецептом. Багато хто готує не мариновані, а саме солоні огірки.

Разом із Ukr.Media розповідаємо, як приготувати їх надзвичайно смачно. Весь секрет — у одній добавці, яка зробить овочі дуже хрусткими, а ще вбереже банки від мікробів.

Мова йде про дубове листя. Обираючи спеції для консервації, кулінари дотримуються переважно класичного набору: парасольки кропу, зубчики часнику, листя. Але мало хто знає, що в банку до огірків можна і треба додавати ще й дубове листя. Цей компонент робить огірки більш щільними. Також він зводить ризик бродіння до мінімуму.

Вистачить двох-трьох листочків на банку — і дубильні речовини з рослини захистять огірочки. Вони залишаться хрусткими навіть за кілька місяців.

Листя для консервації треба збирати з дерев, що ростуть якомога далі від доріг та підприємств. Краще для консервації використовувати молоденькі листочки — ті, що ростуть на кінцях пагонів. Перед засолюванням або маринуванням листочки миються та обдаються окропом. Також ми розповідали, як вберегти банки від помутніння розсолу.