Жоден помідор у банці не лусне: один простий лайфхак перед консервацією збереже їх цілими

Дотримуйтесь інструкції та консервуйте із задоволенням!

Літній сезон помідор у розпалі. Кожен кулінар намагається заготовити баночку — другу своїх улюблених помідорів на зиму.

Цей приємний і корисний процес псує одне: часто буває, що помідори лопаються прямо в банці. Виявляється, цього можна уникнути. Як — розповімо разом з Uaportal.

Що робити, щоб помідори не лопалися

Завжди вибирайте для консервації свіжі помідори невеликого розміру. Вони мають бути жорсткими, пружними та без ознак втручання шкідників чи гнилі. При цьому сорт помідорів не має значення.

Для запобігання розриву шкірки за допомогою зубочистки в області "попки" кожного помідора зробіть проколи. Це допоможе знизити тиск внутрішнього газу під час закриття банки та запобігти розсипанню плодів.

Одним з найважливіших кроків консервації помідорів є правильний спосіб заливання маринаду. Завжди зливайте гарячий маринад поступово, щоб уникнути різкої термічної дії. В якості профілактики також можна попередньо поступово ошпарити помідори окропом.

Під час консервації додайте в банку з помідорами зверху листочки хрону. Вважається, що вони захистять плоди від розривів і збережуть їх повністю та пружними під час процесу консервації.

З цими порадами ваші солоні помідори будуть смачними та цілими до самого моменту їх відкриття. Готуйте правильно та із задоволенням!