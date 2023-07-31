Навіщо змащувати яйця олією: близькі здивуються, але потім оцінять

Один лайфхак допоможе впоратися з давньою проблемою

Курячі яйця – незамінний продукт на кухні. Їх можна їсти як самостійну страву, крім того, яйця – обов’язковий інгредієнт домашньої випічки та багатьох страв.

На жаль, курячі яйця зараз недешеві й тому кожен кулінар намагається продовжити термін їх зберігання. Як це зробити, розповімо разом із Ukr.Media.

Як продовжити свіжість яєць

Досвідчені кулінари після покупки яєць змащують їх шкаралупу олією. Тільки після проведення цієї процедури вони відправляють продукт на зберігання холодильник.

Як це допомагає зберігати яйця? Річ у тім, що тонка масляна плівка захищає яйця від швидкого псування. Іншими словами, змащення шкаралупи олією – гарантія того, що курячі яйця зберігатимуть свіжість досить довго.

Як правильно змастити яйця

Вам не потрібно буде велика кількість олії — на поверхні яйця досить тонкого, але суцільного шару. Домогтися потрібного результату допомагає використання кулінарного пензлика.

Якщо ви правильно нанесете олію на яйця, вони залишатимуться свіжими протягом досить тривалого часу. Оболонка точно не дасть продукту протухнути протягом найближчих кількох тижнів.

Зберігайте яйця правильно і готуйте з них неймовірно смачні страви! Це легко і не складає великої праці.