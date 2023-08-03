Вам навіть варити не доведеться: простий спосіб заготовити нектарин на зиму

Так смачно, що нектарин з’їдять разом із банкою!

Літо багате на різноманітні фрукти, і нектарин – один з улюблених. А що робити восени та взимку, коли бажання насолоджуватися смакотою залишається?

Просто законсервувати нектарин на зиму без довгого варіння або стерилізації за рецептом Uaportal. Завдяки цьому способу ви зможете зберегти нектарин на довгий період і насолоджуватися його смаком навіть у холодну пору року.

Як приготувати консервований нектарин на зиму

Інгредієнти:

1 кг нектарину;

1 л води;

1/2 шт. лимона;

500 г цукру;

100 мл лимонного соку.

Спосіб приготування:

Підготуйте нектарин: помийте, обсушіть його, розріжте та видаліть кісточки. Готові фрукти розкладіть по стерилізованим банкам. Залийте окропом нектарин, накрийте кришкою і залиште на 10-12 хвилин. Після цього злийте з банок воду в каструлю, туди ж додайте лимонний сік, цукор і половину лимона. Суміш, що вийшла, доведіть до кипіння, ретельно перемішуючи, до повного розчинення цукру. Заберіть лимон і дайте сиропу ще прокипіти 1-2 хвилини. Залийте нектарин гарячим лимонним сиропом, закатайте в банки, переверніть вгору і залиште до охолодження.

Консервований нектарин можна використовувати для приготування десертів або додавати у домашню випічку.