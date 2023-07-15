Буде пишною як хмарка: рецепт універсального тіста для домашньої випічки
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Вам просто потрібно міняти начинку!
Дріжджове – це універсальне тісто для солоної та солодкої випічки: пирогів, пиріжків, булочок, хліба. При правильному приготуванні воно виходить м’яке, пористе, пишне та довше зберігається у готовому вигляді. До того ж його можна навіть заморожувати.
Разом із "Господинькою" розповімо, як приготувати універсальне дріжджове тісто. Таке тісто можна використовувати як для приготування пиріжків з різними начинками, так і для піци та іншої здоби.
Як приготувати пиріжки з дріжджового тіста
Інгредієнти:
- теплі молоко та вода – по 150 мл;
- дріжджі живі – 25 г чи 8 г сухі;
- цукор -1 ст.
- сіль — 1 ч.л;
- борошно — 550 г;
- олія рослинна – 50 мл.
Спосіб приготування:
- Змішуємо теплу воду з теплим молоком, додаємо цукор і дріжджі, вливаємо олію і висипаємо сіль.
- Борошно просіюємо і всипаємо в масу, вимішуємо м’яке тісто, укладаємо в пакет, зав’язуємо так, щоб усередині було порожнє місце.
- У велику місткість вливаємо теплу воду та опускаємо пакет із тестом так, щоб зав’язаний вузол звисав і не потрапляв у воду.
- Для начинки відварюємо пюре, робимо з нього пюре з олією та кропом. Також можна змішати варені яйця із зеленою цибулею.
- Через 30 хвилин дістаємо тісто з пакета, обходимо і ділимо на порційні шматочки, які скочуємо в колобки. Перетворюємо їх на коржики, викладаємо туди начинку і формуємо пиріжки.
- Обсмажуємо їх у сковороді в олії до рум’яності.
Готуємо улюблений напій та насолоджуємось! Смачного!