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Буде пишною як хмарка: рецепт універсального тіста для домашньої випічки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пиріжки з такого тіста вийдуть неймовірними
Пиріжки з такого тіста вийдуть неймовірними. Фото babusyni-retsepty

Вам просто потрібно міняти начинку!

Дріжджове – це універсальне тісто для солоної та солодкої випічки: пирогів, пиріжків, булочок, хліба. При правильному приготуванні воно виходить м’яке, пористе, пишне та довше зберігається у готовому вигляді. До того ж його можна навіть заморожувати.

Разом із "Господинькою" розповімо, як приготувати універсальне дріжджове тісто. Таке тісто можна використовувати як для приготування пиріжків з різними начинками, так і для піци та іншої здоби.

Як приготувати пиріжки з дріжджового тіста

Інгредієнти:

  • теплі молоко та вода – по 150 мл;
  • дріжджі живі – 25 г чи 8 г сухі;
  • цукор -1 ст.
  • сіль — 1 ч.л;
  • борошно — 550 г;
  • олія рослинна – 50 мл.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо теплу воду з теплим молоком, додаємо цукор і дріжджі, вливаємо олію і висипаємо сіль.
  2. Борошно просіюємо і всипаємо в масу, вимішуємо м’яке тісто, укладаємо в пакет, зав’язуємо так, щоб усередині було порожнє місце.
  3. У велику місткість вливаємо теплу воду та опускаємо пакет із тестом так, щоб зав’язаний вузол звисав і не потрапляв у воду.
  4. Для начинки відварюємо пюре, робимо з нього пюре з олією та кропом. Також можна змішати варені яйця із зеленою цибулею.
  5. Через 30 хвилин дістаємо тісто з пакета, обходимо і ділимо на порційні шматочки, які скочуємо в колобки. Перетворюємо їх на коржики, викладаємо туди начинку і формуємо пиріжки.
  6. Обсмажуємо їх у сковороді в олії до рум’яності.

Готуємо улюблений напій та насолоджуємось! Смачного!

Теги:
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