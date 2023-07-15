Буде пишною як хмарка: рецепт універсального тіста для домашньої випічки

Вам просто потрібно міняти начинку!

Дріжджове – це універсальне тісто для солоної та солодкої випічки: пирогів, пиріжків, булочок, хліба. При правильному приготуванні воно виходить м’яке, пористе, пишне та довше зберігається у готовому вигляді. До того ж його можна навіть заморожувати.

Разом із "Господинькою" розповімо, як приготувати універсальне дріжджове тісто. Таке тісто можна використовувати як для приготування пиріжків з різними начинками, так і для піци та іншої здоби.

Як приготувати пиріжки з дріжджового тіста

Інгредієнти:

теплі молоко та вода – по 150 мл;

дріжджі живі – 25 г чи 8 г сухі;

цукор -1 ст.

сіль — 1 ч.л;

борошно — 550 г;

олія рослинна – 50 мл.

Спосіб приготування:

Змішуємо теплу воду з теплим молоком, додаємо цукор і дріжджі, вливаємо олію і висипаємо сіль. Борошно просіюємо і всипаємо в масу, вимішуємо м’яке тісто, укладаємо в пакет, зав’язуємо так, щоб усередині було порожнє місце. У велику місткість вливаємо теплу воду та опускаємо пакет із тестом так, щоб зав’язаний вузол звисав і не потрапляв у воду. Для начинки відварюємо пюре, робимо з нього пюре з олією та кропом. Також можна змішати варені яйця із зеленою цибулею. Через 30 хвилин дістаємо тісто з пакета, обходимо і ділимо на порційні шматочки, які скочуємо в колобки. Перетворюємо їх на коржики, викладаємо туди начинку і формуємо пиріжки. Обсмажуємо їх у сковороді в олії до рум’яності.

Готуємо улюблений напій та насолоджуємось! Смачного!