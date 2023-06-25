Навіщо хитрі кондитери засовують макарони в тісто: лайфхак, який вам точно знадобиться

Пишне тісто за секунди – це реальність!

Такі страви подобаються багатьом гурманам. Кулінарні вироби з дріжджовим тестом відрізняються пишнотою, м’якістю та пористістю.

Таке тест має один великий недолік. Доводиться довго чекати, доки тісто не підійде. Іноді доводиться чекати кілька годин, щоб тісто стало пишним, інколи ж борошняна основа взагалі не піднімається. На щастя, є одна маленька хитрість, що дозволяє помітно прискорити процес та гарантувати досягнення необхідного результату. Про неї разом із Рixelinform і розповімо.

Що зробити, щоб тісто швидко стало пишним

У це важко повірити, але для цього потрібно використовувати макаронні вироби. Причому використовувати макарони необхідно не будь-які, а лише у вигляді трубочок.

Втикати в тісто спагетті, спіральки та бантики безглуздо: ніякого ефекту не буде. Також бажано, щоб макарони були прямими та довгими. Наприклад, пір’я – добрий вибір, а ось ріжки – не дуже.

Саме завдяки трубчастим макаронним виробам усередині борошняної основи з’явиться багато повітря. Завдяки цьому тісто підійде набагато раніше, ніж звичайно. Миску з напівфабрикатом навіть не доведеться залишати в теплому місці: потрібний ефект буде досягнутий без цього.

Пишне тісто легко розкотити, якщо знати деякі лайфхаки. Готуйте легко та із задоволенням!