Гора пиріжків з 1 склянки кефіру: рецепт, з яким ви забудете про інші

Смачно, ситно та головне — швидко!

Хто ж не любить смачні, повітряні, ароматні пиріжки? Це ідеальний варіант для смачного перекусу.

Якщо ж не хочеться довго стояти біля плити, пропонуємо приготувати ліниві пиріжки за "Бабусиними рецептами". Склянка кефіру та трохи сиру знайдеться на кожній кухні, а посмажити такі пиріжки – хвилинна справа. Рекомендуємо вам подвоїти всі інгредієнти – близькі швидко все з’їдять та попросять добавки.

Як приготувати ліниві пиріжки

Інгредієнти:

кефір – 250 мл;

сода — ½ ч. л.;

яйця – 3 шт.;

солоний сир – 100 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

кріп — 6 гілочок;

борошно — 250 мл.

Спосіб приготування:

У кефір додаємо соду, гасимо. В окремій мисці збиваємо яйця, розминаємо вилкою солоний сир до стану каші. Змішуємо сир із яєчною сумішшю. Нарізаємо тонким пір’ям цибулю, дрібно ріжемо кріп. Викладаємо кріп і цибулю в миску з сиром та яйцем. Виливаємо кефір у яєчну суміш, просіюємо туди борошно. Руками замішуємо еластичний та не липкий колобок тіста, розкочуємо у товстий шар. Нарізаємо його на невеликі та недовгі смужки. У сковороді розігріваємо олію. На середньому вогні в сковороді обсмажуємо плоскі пиріжки з боків до золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію.

Подавайте ліниві пиріжки з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного!