Гора пиріжків з 1 склянки кефіру: рецепт, з яким ви забудете про інші
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Смачно, ситно та головне — швидко!
Хто ж не любить смачні, повітряні, ароматні пиріжки? Це ідеальний варіант для смачного перекусу.
Якщо ж не хочеться довго стояти біля плити, пропонуємо приготувати ліниві пиріжки за "Бабусиними рецептами". Склянка кефіру та трохи сиру знайдеться на кожній кухні, а посмажити такі пиріжки – хвилинна справа. Рекомендуємо вам подвоїти всі інгредієнти – близькі швидко все з’їдять та попросять добавки.
Як приготувати ліниві пиріжки
Інгредієнти:
- кефір – 250 мл;
- сода — ½ ч. л.;
- яйця – 3 шт.;
- солоний сир – 100 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- кріп — 6 гілочок;
- борошно — 250 мл.
Спосіб приготування:
- У кефір додаємо соду, гасимо.
- В окремій мисці збиваємо яйця, розминаємо вилкою солоний сир до стану каші.
- Змішуємо сир із яєчною сумішшю. Нарізаємо тонким пір’ям цибулю, дрібно ріжемо кріп. Викладаємо кріп і цибулю в миску з сиром та яйцем.
- Виливаємо кефір у яєчну суміш, просіюємо туди борошно. Руками замішуємо еластичний та не липкий колобок тіста, розкочуємо у товстий шар. Нарізаємо його на невеликі та недовгі смужки.
- У сковороді розігріваємо олію. На середньому вогні в сковороді обсмажуємо плоскі пиріжки з боків до золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію.
Подавайте ліниві пиріжки з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного!