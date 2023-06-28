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Гора пиріжків з 1 склянки кефіру: рецепт, з яким ви забудете про інші

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ліниві пиріжки добре влітку — не треба довго стояти на кухні
Ліниві пиріжки добре влітку — не треба довго стояти на кухні. Фото babusyni-retsepty

Смачно, ситно та головне — швидко!

Хто ж не любить смачні, повітряні, ароматні пиріжки? Це ідеальний варіант для смачного перекусу.

Якщо ж не хочеться довго стояти біля плити, пропонуємо приготувати ліниві пиріжки за "Бабусиними рецептами". Склянка кефіру та трохи сиру знайдеться на кожній кухні, а посмажити такі пиріжки – хвилинна справа. Рекомендуємо вам подвоїти всі інгредієнти – близькі швидко все з’їдять та попросять добавки.

Як приготувати ліниві пиріжки

Інгредієнти:

  • кефір – 250 мл;
  • сода — ½ ч. л.;
  • яйця – 3 шт.;
  • солоний сир – 100 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • кріп — 6 гілочок;
  • борошно — 250 мл.

Спосіб приготування:

  1. У кефір додаємо соду, гасимо.
  2. В окремій мисці збиваємо яйця, розминаємо вилкою солоний сир до стану каші.
  3. Змішуємо сир із яєчною сумішшю. Нарізаємо тонким пір’ям цибулю, дрібно ріжемо кріп. Викладаємо кріп і цибулю в миску з сиром та яйцем.
  4. Виливаємо кефір у яєчну суміш, просіюємо туди борошно. Руками замішуємо еластичний та не липкий колобок тіста, розкочуємо у товстий шар. Нарізаємо його на невеликі та недовгі смужки.
  5. У сковороді розігріваємо олію. На середньому вогні в сковороді обсмажуємо плоскі пиріжки з боків до золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію.

Подавайте ліниві пиріжки з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Пиріжки #Готуємо вдома