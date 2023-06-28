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Гора пирожков из 1 стакана кефира: рецепт, с которым вы забудете о других

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ленивые пирожки хороши летом - не надо долго стоять на кухне
Ленивые пирожки хороши летом - не надо долго стоять на кухне. Фото babusyni-retsepty

Вкусно, сытно и главное — быстро!

Кто же не любит вкусные, воздушные, ароматные пирожки? Это идеальный вариант для вкусного перекуса.

Если же не хочется долго стоять у плиты, предлагаем приготовить ленивые пирожки по "Бабусиним рецептам". Стакан кефира и немного сыра найдется на каждой кухне, а пожарить такие пирожки – минутное дело. Рекомендуем вам удвоить все ингредиенты – близкие быстро все съедят и попросят добавки.

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл;
  • сода – ½ ч. л.;
  • яйца – 3 шт.;
  • соленый творог – 100 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • укроп – 6 веточек;
  • мука – 250 мл.

Способ приготовления:

  1. В кефир добавляем соду, гасим.
  2. В отдельной миске взбиваем яйца, разминаем вилкой соленый творог до состояния каши.
  3. Смешиваем творог с яичной смесью. Нарезаем тонкими перьями лук, мелко режем укроп. Выкладываем укроп и лук в миску с творогом и яйцом.
  4. Выливаем кефир в яичную смесь, просеиваем туда муку. Руками замешиваем эластичный и не липкий колобок теста, раскатываем в толстый пласт. Нарезаем его на небольшие и недолгие полоски.
  5. В сковороде разогреваем растительное масло. На среднем огне в сковороде обжариваем плоские пирожки по бокам до золотистой корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло.

Подавайте ленивые пирожки с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Пирожки #Готовим дома