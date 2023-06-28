Гора пирожков из 1 стакана кефира: рецепт, с которым вы забудете о других
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Вкусно, сытно и главное — быстро!
Кто же не любит вкусные, воздушные, ароматные пирожки? Это идеальный вариант для вкусного перекуса.
Если же не хочется долго стоять у плиты, предлагаем приготовить ленивые пирожки по "Бабусиним рецептам". Стакан кефира и немного сыра найдется на каждой кухне, а пожарить такие пирожки – минутное дело. Рекомендуем вам удвоить все ингредиенты – близкие быстро все съедят и попросят добавки.
Как приготовить ленивые пирожки
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- сода – ½ ч. л.;
- яйца – 3 шт.;
- соленый творог – 100 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- укроп – 6 веточек;
- мука – 250 мл.
Способ приготовления:
- В кефир добавляем соду, гасим.
- В отдельной миске взбиваем яйца, разминаем вилкой соленый творог до состояния каши.
- Смешиваем творог с яичной смесью. Нарезаем тонкими перьями лук, мелко режем укроп. Выкладываем укроп и лук в миску с творогом и яйцом.
- Выливаем кефир в яичную смесь, просеиваем туда муку. Руками замешиваем эластичный и не липкий колобок теста, раскатываем в толстый пласт. Нарезаем его на небольшие и недолгие полоски.
- В сковороде разогреваем растительное масло. На среднем огне в сковороде обжариваем плоские пирожки по бокам до золотистой корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло.
Подавайте ленивые пирожки с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!