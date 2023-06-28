Гора пирожков из 1 стакана кефира: рецепт, с которым вы забудете о других

Вкусно, сытно и главное — быстро!

Кто же не любит вкусные, воздушные, ароматные пирожки? Это идеальный вариант для вкусного перекуса.

Если же не хочется долго стоять у плиты, предлагаем приготовить ленивые пирожки по "Бабусиним рецептам". Стакан кефира и немного сыра найдется на каждой кухне, а пожарить такие пирожки – минутное дело. Рекомендуем вам удвоить все ингредиенты – близкие быстро все съедят и попросят добавки.

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты:

кефир – 250 мл;

сода – ½ ч. л.;

яйца – 3 шт.;

соленый творог – 100 г;

лук репчатый – 1 шт.;

укроп – 6 веточек;

мука – 250 мл.

Способ приготовления:

В кефир добавляем соду, гасим. В отдельной миске взбиваем яйца, разминаем вилкой соленый творог до состояния каши. Смешиваем творог с яичной смесью. Нарезаем тонкими перьями лук, мелко режем укроп. Выкладываем укроп и лук в миску с творогом и яйцом. Выливаем кефир в яичную смесь, просеиваем туда муку. Руками замешиваем эластичный и не липкий колобок теста, раскатываем в толстый пласт. Нарезаем его на небольшие и недолгие полоски. В сковороде разогреваем растительное масло. На среднем огне в сковороде обжариваем плоские пирожки по бокам до золотистой корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло.

Подавайте ленивые пирожки с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!