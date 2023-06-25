О майонезе забудете навсегда: лучший домашний соус для кабачков

Попробуйте – и будете готовить постоянно

Если вы любите жареные кабачки, но едите их только с майонезом, попробуйте внести в свой рацион разнообразие – приготовьте вкусный соус на основе йогурта. Мы делились рецептом фантастических кабачков в кляре. К этой закуске соус будет просто идеальным.

Соус по рецепту от ProstoWay получается полезный, вкусный. Остроту можно корректировать по своему вкусу. Если это будет блюдо, которое будут есть дети — кладите меньше острых ингредиентов и подумайте о том, чтобы исключить чеснок из состава.

Ингредиенты:

Белый йогурт

Лимонный сок

Горчица

Соль, перец, куркума — по вкусу

Чеснок

Свежая зелень

Способ приготовления:

Количество ингредиентов балансируйте по своему вкусу. Чем больше будет йогурта в отношении других продуктов — тем нейтральнее он будет. Твердые ингредиенты – такие как зелень и чеснок – можно порезать, а можно и перебить блендером. От этого зависит будущая текстура соуса. К белому йогурту добавляем лимонный сок, немного горчицы, соль и куркуму. Кладем зелень и чеснок. Тщательно перемешиваем. На этом этапе следует попробовать соус и решить, нужно ли добавить еще соли.

В этот соус очень вкусно погружать именно кусочки кабачков. Также мы рассказывали, как готовить кабачковый торт.