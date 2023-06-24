Ленивые пирожки-пятиминутки: невозможно вкусный рецепт, который ищут все

Попробуйте – и других уже не захотите

Быстрые рецепты выручают, если срочно требуется перекус. Если вы уже готовили ленивые хачапури с сыром, обратите внимание на этот рецепт ленивых пирожков.

Такие ленивые пирожки с капустой моментально разлетаются из тарелок. Рецептом поделились на портале "Главред".

Ингредиенты:

Кефир — 2 стакана (350-400 мл)

Мука – 350-400 гр

Сода — 1 чайная кровать

Соль – 0,5 чайной ложки

Яйца — 2 шт

Капуста — 400 гр

Морковь — 1 шт

Лук — 1 шт

Способ приготовления:

Лук чистим и мелко нарезаем. Обжариваем до золотистого цвета. Морковь чистим, натираем на терке и добавляем в лук. Затем добавляем мелко порезанную капусту и тушим под крышкой 5 минут. Овощи солим, перчим, перемешиваем. Снова накрываем крышкой. Готовим пока капуста не станет готовой. Затем перекладываем в отдельную миску – начинка должна остыть. В это время замешиваем быстрое тесто на пирожки. Выливаем в миску теплый кефир. Добавляем соду и перемешиваем. Яйца разбиваем в кефир и замешиваем. Просеиваем муку в миску, перемешивая. Сразу в тесто добавляем капусту, перемешиваем и жарим пирожки на хорошо раскаленной сковороде. Выкладываем по 1 столовой ложке теста на пирожки. Они моментально становятся пышными. Обжариваем с двух сторон и подаем на стол.

Это очень простой вариант пирожков, который быстро производится и получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшие драники с мясом.