Ленивые пирожки-пятиминутки: невозможно вкусный рецепт, который ищут все
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Попробуйте – и других уже не захотите
Быстрые рецепты выручают, если срочно требуется перекус. Если вы уже готовили ленивые хачапури с сыром, обратите внимание на этот рецепт ленивых пирожков.
Такие ленивые пирожки с капустой моментально разлетаются из тарелок. Рецептом поделились на портале "Главред".
Ингредиенты:
- Кефир — 2 стакана (350-400 мл)
- Мука – 350-400 гр
- Сода — 1 чайная кровать
- Соль – 0,5 чайной ложки
- Яйца — 2 шт
- Капуста — 400 гр
- Морковь — 1 шт
- Лук — 1 шт
Способ приготовления:
- Лук чистим и мелко нарезаем. Обжариваем до золотистого цвета. Морковь чистим, натираем на терке и добавляем в лук.
- Затем добавляем мелко порезанную капусту и тушим под крышкой 5 минут. Овощи солим, перчим, перемешиваем. Снова накрываем крышкой. Готовим пока капуста не станет готовой.
- Затем перекладываем в отдельную миску – начинка должна остыть. В это время замешиваем быстрое тесто на пирожки.
- Выливаем в миску теплый кефир. Добавляем соду и перемешиваем. Яйца разбиваем в кефир и замешиваем.
- Просеиваем муку в миску, перемешивая. Сразу в тесто добавляем капусту, перемешиваем и жарим пирожки на хорошо раскаленной сковороде.
- Выкладываем по 1 столовой ложке теста на пирожки. Они моментально становятся пышными. Обжариваем с двух сторон и подаем на стол.
Это очень простой вариант пирожков, который быстро производится и получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшие драники с мясом.