Возьмите яйцо и стакан кефира - и не переживайте о перекусе: от таких пирожков родных не оторвешь
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Быстро, вкусно и сытно!
Пухлые золотобокие пирожки относятся к традиционным украинским блюдам, которыми угощают самых желанных гостей, готовят к праздникам или просто так полакомиться вкусненьким. Обычно они исчезают из тарелок еще теплыми, потому что устоять перед этим ароматом и вкусом очень тяжело.
"Бабусині рецепти" предлагают рецепт именно такие пирожки. Готовить их очень легко, а получаются они очень вкусными – именно поэтому они придутся по вкусу.
Как приготовить ленивые пирожки
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- яйцо – 1 штука;
- сахар – 3 ст. л.;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.;
- яблоко – 1 штука;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- Для посыпки:
- сахар – 3 ст. л.;
- корица – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В миску выкладываем кефир, яйцо, сахар, масло и щепотку соли. Ингредиенты тщательно перемешиваем с помощью венчика, доводим до однородности.
- Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем на кубики среднего размера, перемещаем с кефирной массой.
- Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, замешиваем тесто, пока комочки не растворятся.
- Смазываем руки растительным маслом и из кусочков теста среднего размера формируем пирожки овальной формы.
- Выкладываем пирожки на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем тесто на среднем огне по бокам до золотистой корочки.
- Смешиваем на плоской тарелке сахар с корицей. После обжаривания каждый пирожок обваливаем в сахарной посыпке.
Приготовьте любимый напиток и подавайте пирожки. Они отлично подойдут в качестве быстрого завтрака или перекуса.