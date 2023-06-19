Возьмите яйцо и стакан кефира - и не переживайте о перекусе: от таких пирожков родных не оторвешь

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Пухлые золотобокие пирожки относятся к традиционным украинским блюдам, которыми угощают самых желанных гостей, готовят к праздникам или просто так полакомиться вкусненьким. Обычно они исчезают из тарелок еще теплыми, потому что устоять перед этим ароматом и вкусом очень тяжело.

"Бабусині рецепти" предлагают рецепт именно такие пирожки. Готовить их очень легко, а получаются они очень вкусными – именно поэтому они придутся по вкусу.

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты:

кефир – 250 мл;

яйцо – 1 штука;

сахар – 3 ст. л.;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

яблоко – 1 штука;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для посыпки:

сахар – 3 ст. л.;

корица – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В миску выкладываем кефир, яйцо, сахар, масло и щепотку соли. Ингредиенты тщательно перемешиваем с помощью венчика, доводим до однородности. Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем на кубики среднего размера, перемещаем с кефирной массой. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, замешиваем тесто, пока комочки не растворятся. Смазываем руки растительным маслом и из кусочков теста среднего размера формируем пирожки овальной формы. Выкладываем пирожки на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем тесто на среднем огне по бокам до золотистой корочки. Смешиваем на плоской тарелке сахар с корицей. После обжаривания каждый пирожок обваливаем в сахарной посыпке.

Приготовьте любимый напиток и подавайте пирожки. Они отлично подойдут в качестве быстрого завтрака или перекуса.