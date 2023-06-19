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Возьмите яйцо и стакан кефира - и не переживайте о перекусе: от таких пирожков родных не оторвешь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие ленивые пирожки - спасение, когда нет времени и желания готовить
Такие ленивые пирожки - спасение, когда нет времени и желания готовить. Фото babusyni-retsepty

Быстро, вкусно и сытно!

Пухлые золотобокие пирожки относятся к традиционным украинским блюдам, которыми угощают самых желанных гостей, готовят к праздникам или просто так полакомиться вкусненьким. Обычно они исчезают из тарелок еще теплыми, потому что устоять перед этим ароматом и вкусом очень тяжело.

"Бабусині рецепти" предлагают рецепт именно такие пирожки. Готовить их очень легко, а получаются они очень вкусными – именно поэтому они придутся по вкусу.

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл;
  • яйцо – 1 штука;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • подсолнечное масло – 3 ст. л.;
  • яблоко – 1 штука;
  • мука – 400 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Для посыпки:
  • сахар – 3 ст. л.;
  • корица – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миску выкладываем кефир, яйцо, сахар, масло и щепотку соли. Ингредиенты тщательно перемешиваем с помощью венчика, доводим до однородности.
  2. Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем на кубики среднего размера, перемещаем с кефирной массой.
  3. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, замешиваем тесто, пока комочки не растворятся.
  4. Смазываем руки растительным маслом и из кусочков теста среднего размера формируем пирожки овальной формы.
  5. Выкладываем пирожки на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем тесто на среднем огне по бокам до золотистой корочки.
  6. Смешиваем на плоской тарелке сахар с корицей. После обжаривания каждый пирожок обваливаем в сахарной посыпке.

Приготовьте любимый напиток и подавайте пирожки. Они отлично подойдут в качестве быстрого завтрака или перекуса.

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#Рецепт #Пирожки #Готовим дома