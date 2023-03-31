Необычно, энергично: начинаем день со вкусного кофе с какао и корицей

Невеоятно полезный и бодрящий напиток

Существует множество способов приготовить вкусный и ароматный кофе, который взбодрит утром и расслабит вечером. Одним из таких рецептов мы с вами поделимся.

Свое утро мы хотим сегодня начать со вкусного кофе с какао и корицей. Shuba рассказывает, что такой напиток был придуман в середине прошлого века и стал популярным в Калифорнии и Голливуде. Именно поэтому кофе называется "Кофе по-голливудски" или "Моккачино".

Напиток не просто вкусен, но и полезен: он улучшает кровообращение, усиливает метаболизм, повышает концентрацию внимания. А рецептов его — невероятное множество: с алкоголем, по-голливудски, по-румынски, с ягодами и без.

Как приготовить кофе с какао и корицей

Ингредиенты на 2 порции:

кофе молотый – 2 ч. л.;

какао-порошок – 1 ст. л.;

вода – 1 стакан;

корица молотая – 1/2 ч. л.;

сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Молотый кофе насыпьте в турку. Добавьте туда какао-порошок и молотую корицу. Залейте все прохладной водой. Поставьте турку на огонь и подождите, когда на поверхности появятся пузырьки (еще до закипания). После этого отставьте турку. Процедите и добавьте сахар по желанию. Приятного аппетита!

Если хотите удивить любимого с утра, приготовьте необычный тыквенный кофе. Сложного в этом ничего нет, но настроение точно поднимется.