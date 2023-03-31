Необычно, энергично: начинаем день со вкусного кофе с какао и корицей
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Невеоятно полезный и бодрящий напиток
Существует множество способов приготовить вкусный и ароматный кофе, который взбодрит утром и расслабит вечером. Одним из таких рецептов мы с вами поделимся.
Свое утро мы хотим сегодня начать со вкусного кофе с какао и корицей. Shuba рассказывает, что такой напиток был придуман в середине прошлого века и стал популярным в Калифорнии и Голливуде. Именно поэтому кофе называется "Кофе по-голливудски" или "Моккачино".
Напиток не просто вкусен, но и полезен: он улучшает кровообращение, усиливает метаболизм, повышает концентрацию внимания. А рецептов его — невероятное множество: с алкоголем, по-голливудски, по-румынски, с ягодами и без.
Как приготовить кофе с какао и корицей
Ингредиенты на 2 порции:
- кофе молотый – 2 ч. л.;
- какао-порошок – 1 ст. л.;
- вода – 1 стакан;
- корица молотая – 1/2 ч. л.;
- сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Молотый кофе насыпьте в турку.
- Добавьте туда какао-порошок и молотую корицу.
- Залейте все прохладной водой.
- Поставьте турку на огонь и подождите, когда на поверхности появятся пузырьки (еще до закипания). После этого отставьте турку.
- Процедите и добавьте сахар по желанию. Приятного аппетита!
Если хотите удивить любимого с утра, приготовьте необычный тыквенный кофе. Сложного в этом ничего нет, но настроение точно поднимется.