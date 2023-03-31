Незвичайно, енергійно: починаємо день зі смачної кави з какао та корицею

Неймовірно корисний і бадьорий напій

Існує безліч способів приготувати смачну та ароматну каву, яка підбадьорить вранці і розслабить увечері. Одним із таких рецептів ми з вами поділимося.

Свій ранок ми хочемо сьогодні почати зі смачної кави з какао та корицею. Shuba розповідає, що такий напій був придуманий у середині минулого століття та став популярним у Каліфорнії та Голлівуді. Саме тому кава називається "Кава по-голлівудськи" або "Моккачіно".

Напій не просто смачний, а й корисний: він покращує кровообіг, посилює метаболізм, підвищує концентрацію уваги. А рецептів його — неймовірна безліч: з алкоголем, по-голлівудски, по-румунськи, з ягодами й без.

Як приготувати каву з какао і корицею

Інгредієнти на 2 порції:

кава мелена – 2 ч. л.;

какао-порошок – 1 ст. л.;

вода – 1 склянка;

кориця мелена – 1/2 ч. л.;

цукор на свій смак.

Спосіб приготування:

Молоту каву насипте в турку. Додайте туди какао-порошок та мелену корицю. Залийте все прохолодною водою. Поставте турку на вогонь та зачекайте, коли на поверхні з’являться бульбашки (ще до закипання). Після цього відставте турку. Процідіть та додайте цукор за бажанням. Смачного!

Якщо хочете здивувати коханого з ранку, приготуйте незвичайну гарбузову каву. Складного в цьому немає нічого, але настрій точно підніметься.