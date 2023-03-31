Незвичайно, енергійно: починаємо день зі смачної кави з какао та корицею
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Неймовірно корисний і бадьорий напій
Існує безліч способів приготувати смачну та ароматну каву, яка підбадьорить вранці і розслабить увечері. Одним із таких рецептів ми з вами поділимося.
Свій ранок ми хочемо сьогодні почати зі смачної кави з какао та корицею. Shuba розповідає, що такий напій був придуманий у середині минулого століття та став популярним у Каліфорнії та Голлівуді. Саме тому кава називається "Кава по-голлівудськи" або "Моккачіно".
Напій не просто смачний, а й корисний: він покращує кровообіг, посилює метаболізм, підвищує концентрацію уваги. А рецептів його — неймовірна безліч: з алкоголем, по-голлівудски, по-румунськи, з ягодами й без.
Як приготувати каву з какао і корицею
Інгредієнти на 2 порції:
- кава мелена – 2 ч. л.;
- какао-порошок – 1 ст. л.;
- вода – 1 склянка;
- кориця мелена – 1/2 ч. л.;
- цукор на свій смак.
Спосіб приготування:
- Молоту каву насипте в турку.
- Додайте туди какао-порошок та мелену корицю.
- Залийте все прохолодною водою.
- Поставте турку на вогонь та зачекайте, коли на поверхні з’являться бульбашки (ще до закипання). Після цього відставте турку.
- Процідіть та додайте цукор за бажанням. Смачного!
Якщо хочете здивувати коханого з ранку, приготуйте незвичайну гарбузову каву. Складного в цьому немає нічого, але настрій точно підніметься.