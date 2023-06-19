Візьміть яйце та склянку кефіру – і не переживайте про перекус: від таких пиріжків рідних не відірвеш

Швидко, смачно та ситно!

Пухкі золотобокі пиріжки відносяться до традиційних українських страв, якими пригощають найбажаніших гостей, готують до свят або просто так поласувати смачненькими. Зазвичай вони зникають із тарілок ще теплими, тому що встояти перед цим ароматом та смаком дуже важко.

"Бабусині рецепти" пропонують рецепт саме такі пиріжки. Готувати їх дуже легко, а виходять вони дуже смачними — саме тому вони припадуть до смаку.

Як приготувати ліниві пиріжки

Інгредієнти:

кефір – 250 мл;

яйце – 1 штука;

цукор – 3 ст. л.;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

яблуко – 1 штука;

борошно — 400 г;

розпушувач – 1 ч. л.

Для посипання:

цукор – 3 ст. л.;

кориця – на свій смак.

Спосіб приготування:

У миску викладаємо кефір, яйце, цукор, олію та дрібку солі. Інгредієнти ретельно перемішуємо за допомогою вінчика, доводимо до однорідності. Яблуко очищаємо від шкірки та серцевини, нарізаємо на кубики середнього розміру, переміщуємо з масою кефіру. Додаємо просіяне борошно та розпушувач, замішуємо тісто, поки грудочки не розчиняться. Змащуємо руки олією і зі шматочків тіста середнього розміру формуємо пиріжки овальної форми. Викладаємо пиріжки на сковороду з розігрітою олією. Обсмажуємо тісто на середньому вогні з боків до золотистої скоринки. Змішуємо на плоскій тарілці цукор із корицею. Після обсмажування кожен пиріжок обвалюємо в цукровому посипанні.

Приготуйте улюблений напій та подавайте пиріжки. Вони відмінно підійдуть як швидкий сніданок або перекус.