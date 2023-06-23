Сытный завтрак за 15 минут: сногсшибательными пирожками по этому рецепту вы будете начинать каждый день
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Начинку в этих пирожках можно делать в соответствии с вашими вкусами
Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, супа, пюре, а также его можно тушить, жарить. Еще из картофеля можно сделать вкусные зразы, блины, пирожки.
Жареные пирожки от "Бабусиних рецептів" – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Ваши родные не остановятся, пока не съедят все – это ли не лучший комплимент?
Как приготовить жареные картофельные пирожки
Ингредиенты:
- вода – 100 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- подсолнечное масло – 1 ст. л.;
- укроп – 1 пучок;
- мука – 250 г;
- картофель – 2 шт.;
- сливочное масло – 50 г;
- петрушка – 1 пучок.
Способ приготовления:
- В миску с водой высыпаем соль, перемешиваем до растворения гранул. В соленую воду выливаем масло, снова смешиваем.
- Мелко нарезаем укроп, добавляем в соленую воду, просеиваем частями муку. Замешиваем эластичное и не липкое тесто руками, затем раскатываем в тонкую лепешку.
- Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре. Смешиваем со сливочным маслом и нарезанной заранее петрушкой.
- Вырезаем стаканом небольшие лепешки, на полукруг каждой кладем по столовой ложке начинки. Накрываем пюре вторым полукругом и запечатываем.
- В сковороде разогреваем подсолнечное масло, опускаем в него пирожки. На среднем огне обжариваем их до золотистой корочки с обеих сторон.
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