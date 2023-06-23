Сытный завтрак за 15 минут: сногсшибательными пирожками по этому рецепту вы будете начинать каждый день

Начинку в этих пирожках можно делать в соответствии с вашими вкусами

Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, супа, пюре, а также его можно тушить, жарить. Еще из картофеля можно сделать вкусные зразы, блины, пирожки.

Жареные пирожки от "Бабусиних рецептів" – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Ваши родные не остановятся, пока не съедят все – это ли не лучший комплимент?

Как приготовить жареные картофельные пирожки

Ингредиенты:

вода – 100 мл;

соль – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 1 ст. л.;

укроп – 1 пучок;

мука – 250 г;

картофель – 2 шт.;

сливочное масло – 50 г;

петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления:

В миску с водой высыпаем соль, перемешиваем до растворения гранул. В соленую воду выливаем масло, снова смешиваем. Мелко нарезаем укроп, добавляем в соленую воду, просеиваем частями муку. Замешиваем эластичное и не липкое тесто руками, затем раскатываем в тонкую лепешку. Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре. Смешиваем со сливочным маслом и нарезанной заранее петрушкой. Вырезаем стаканом небольшие лепешки, на полукруг каждой кладем по столовой ложке начинки. Накрываем пюре вторым полукругом и запечатываем. В сковороде разогреваем подсолнечное масло, опускаем в него пирожки. На среднем огне обжариваем их до золотистой корочки с обеих сторон.

А дети особенно оценят пирожки из творога. Это блюдо — прекрасный способ занять их на время.