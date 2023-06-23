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Сытный завтрак за 15 минут: сногсшибательными пирожками по этому рецепту вы будете начинать каждый день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От таких жареных пирожков вряд ли кто-то откажется
От таких жареных пирожков вряд ли кто-то откажется. Фото Depositphotos

Начинку в этих пирожках можно делать в соответствии с вашими вкусами

Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, супа, пюре, а также его можно тушить, жарить. Еще из картофеля можно сделать вкусные зразы, блины, пирожки.

Жареные пирожки от "Бабусиних рецептів" – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Ваши родные не остановятся, пока не съедят все – это ли не лучший комплимент?

Как приготовить жареные картофельные пирожки

Ингредиенты:

  • вода – 100 мл;
  • соль – 1 ч. л.;
  • подсолнечное масло – 1 ст. л.;
  • укроп – 1 пучок;
  • мука – 250 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления:

  1. В миску с водой высыпаем соль, перемешиваем до растворения гранул. В соленую воду выливаем масло, снова смешиваем.
  2. Мелко нарезаем укроп, добавляем в соленую воду, просеиваем частями муку. Замешиваем эластичное и не липкое тесто руками, затем раскатываем в тонкую лепешку.
  3. Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре. Смешиваем со сливочным маслом и нарезанной заранее петрушкой.
  4. Вырезаем стаканом небольшие лепешки, на полукруг каждой кладем по столовой ложке начинки. Накрываем пюре вторым полукругом и запечатываем.
  5. В сковороде разогреваем подсолнечное масло, опускаем в него пирожки. На среднем огне обжариваем их до золотистой корочки с обеих сторон.

А дети особенно оценят пирожки из творога. Это блюдо — прекрасный способ занять их на время.

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#Рецепт #Картофель #Пирожки #Готовим дома