Ситний сніданок за 15 хвилин: божественними пиріжками за цим рецептом ви починатимете кожен день
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Начинку в ці пиріжки можна класти відповідно до ваших смаків
Картопля – ідеальний продукт для приготування смачних салатів, супу, пюре, а також його можна тушкувати, смажити. Ще з картоплі можна зробити смачні зрази, млинці, пиріжки.
Смажені пиріжки від "Бабусиних рецептів" – дуже проста, ситна та легка у приготуванні страва. Ваші рідні не зупиняться, доки не з’їдять усі – чи не найкращий комплімент?
Як приготувати смажені картопляні пиріжки
Інгредієнти:
- вода – 100 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- соняшникова олія – 1 ст. л.;
- кріп – 1 пучок;
- борошно — 250 г;
- картопля – 2 шт.;
- вершкове масло – 50 г;
- петрушка – 1 пучок.
Спосіб приготування:
- У миску з водою висипаємо сіль, перемішуємо до розчинення гранул. У солону воду виливаємо олію, знову змішуємо.
- Дрібно нарізаємо кріп, додаємо в солону воду, просіємо частинами борошно. Замішуємо еластичне і не липке тісто руками, потім розкочуємо в тонкий коржик.
- Відварюємо картоплю, очищаємо від шкірки та розминаємо до стану пюре. Змішуємо з вершковим маслом та нарізаною заздалегідь петрушкою.
- Вирізаємо склянкою невеликі коржики, на півколо кожної кладемо по столовій ложці начинки. Накриваємо пюре другим півколом і запечатуємо.
- У сковороді розігріваємо олію, опускаємо в неї пиріжки. На середньому вогні обсмажуємо їх до золотистої скоринки з обох боків.
А діти особливо оцінять пиріжки з сиру. Ця страва — чудовий спосіб зайняти їх на якийсь час.