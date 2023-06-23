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Ситний сніданок за 15 хвилин: божественними пиріжками за цим рецептом ви починатимете кожен день

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від таких смажених пиріжків навряд чи хтось відмовиться
Від таких смажених пиріжків навряд чи хтось відмовиться. Фото Depositphotos

Начинку в ці пиріжки можна класти відповідно до ваших смаків

Картопля – ідеальний продукт для приготування смачних салатів, супу, пюре, а також його можна тушкувати, смажити. Ще з картоплі можна зробити смачні зрази, млинці, пиріжки.

Смажені пиріжки від "Бабусиних рецептів" – дуже проста, ситна та легка у приготуванні страва. Ваші рідні не зупиняться, доки не з’їдять усі – чи не найкращий комплімент?

Як приготувати смажені картопляні пиріжки

Інгредієнти:

  • вода – 100 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • соняшникова олія – 1 ст. л.;
  • кріп – 1 пучок;
  • борошно — 250 г;
  • картопля – 2 шт.;
  • вершкове масло – 50 г;
  • петрушка – 1 пучок.

Спосіб приготування:

  1. У миску з водою висипаємо сіль, перемішуємо до розчинення гранул. У солону воду виливаємо олію, знову змішуємо.
  2. Дрібно нарізаємо кріп, додаємо в солону воду, просіємо частинами борошно. Замішуємо еластичне і не липке тісто руками, потім розкочуємо в тонкий коржик.
  3. Відварюємо картоплю, очищаємо від шкірки та розминаємо до стану пюре. Змішуємо з вершковим маслом та нарізаною заздалегідь петрушкою.
  4. Вирізаємо склянкою невеликі коржики, на півколо кожної кладемо по столовій ложці начинки. Накриваємо пюре другим півколом і запечатуємо.
  5. У сковороді розігріваємо олію, опускаємо в неї пиріжки. На середньому вогні обсмажуємо їх до золотистої скоринки з обох боків.

А діти особливо оцінять пиріжки з сиру. Ця страва — чудовий спосіб зайняти їх на якийсь час.

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#Рецепт #Картопля #Пиріжки #Готуємо вдома