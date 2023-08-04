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Секретний інгредієнт зробить пюре казковим: що додати до картоплі

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Достатньо додати до гарніру один простий продукт Новина оновлена 04 серпня 2023, 15:35
Достатньо додати до гарніру один простий продукт. Фото Freepik

Розкриваємо секрети ідеального смаку пюре

Приготувати смачне пюре не так просто, як може здатися спочатку. Наприклад, турецькі кухарі не кладуть туди вершкове масло — у них є свої секрети приготування. Але і українські кулінари мають свої секрети.

Про поради з приготування дуже смачного картопляного пюре розповіли на Ukr.Media. Зокрема, про один простий продукт, який докорінно змінить смак гарніру.

Правила приготування пюре

Для смачного картопляного пюре не потрібно використовувати "стару" картоплю — вона надасть страві солодкуватого присмаку. Додавати сіль і перець найкраще у процесі варіння, а не на етапі розминання, як багато хто звик. Якщо злити воду після варіння картоплі не повністю, тоді пюре вийде смачнішим.

Не варто користуватися блендером чи міксером — вони зіпсують пюре, зроблять його клейким. Основні інгредієнти, які варто додати у пюре — молоко і вершкове масло. Картопля не любить вершків, олії, яєць чи сметани.

Несподіваний ароматний інгредієнт

Кухарі рекомендують додавати до страви запечений часник. Він надає гарніру неймовірного аромату.

Запекти його зовсім не складно — достатньо головку часнику загорнути у фольгу та прибрати у духовку. Він встигне спектися, поки вариться картопля.

Потім просто вичавлюємо запечений часник у картоплю і переминаємо все в пюре з молоком і маслом.

Для більшої легкості можна в кінці збити пюре вінчиком. Також ми розповідали, як смачно зварити горохову кашу.

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#Рецепт #Картопля #Часник #Лайфхак