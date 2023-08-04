Секретний інгредієнт зробить пюре казковим: що додати до картоплі

Розкриваємо секрети ідеального смаку пюре

Приготувати смачне пюре не так просто, як може здатися спочатку. Наприклад, турецькі кухарі не кладуть туди вершкове масло — у них є свої секрети приготування. Але і українські кулінари мають свої секрети.

Про поради з приготування дуже смачного картопляного пюре розповіли на Ukr.Media. Зокрема, про один простий продукт, який докорінно змінить смак гарніру.

Правила приготування пюре

Для смачного картопляного пюре не потрібно використовувати "стару" картоплю — вона надасть страві солодкуватого присмаку. Додавати сіль і перець найкраще у процесі варіння, а не на етапі розминання, як багато хто звик. Якщо злити воду після варіння картоплі не повністю, тоді пюре вийде смачнішим.

Не варто користуватися блендером чи міксером — вони зіпсують пюре, зроблять його клейким. Основні інгредієнти, які варто додати у пюре — молоко і вершкове масло. Картопля не любить вершків, олії, яєць чи сметани.

Несподіваний ароматний інгредієнт

Кухарі рекомендують додавати до страви запечений часник. Він надає гарніру неймовірного аромату.

Запекти його зовсім не складно — достатньо головку часнику загорнути у фольгу та прибрати у духовку. Він встигне спектися, поки вариться картопля.

Потім просто вичавлюємо запечений часник у картоплю і переминаємо все в пюре з молоком і маслом.

Для більшої легкості можна в кінці збити пюре вінчиком. Також ми розповідали, як смачно зварити горохову кашу.