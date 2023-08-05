Секрет турецьких кухарів: цей густий соус замінить вам всі майонези і сметани
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Чудовий варіант простого соусу
Ми розповідали, як турецькі кулінари готують картопляне пюре. Тепер ділимось рецептом екзотичної намазки Хайдарі, що дуже популярна в Туреччині. Це соус, що готується із жирного йогурту, сушеної м’яти та свіжого кропу.
Для приготування хайдарі традиційно використовують густий зціджений йогурт. У нас він продається, але його можна легко приготувати з густого термостатного йогурту. Викладіть йогурт на подвійний шар марлі, туго її зав’яжіть і підвісьте згорток на 4-6 годин. Знизу підставте тару, бо буде стікати сироватка. Як на основі такого йогурту приготувати Хайдарі, розповіли на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Йогурт — 300 г
- Мʼята сушена — 2 ч. л.
- Масло вершкове — 2 ст. л.
- Кріп, пучок — 1/2 шт.
- Часник, зубчики — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Йогурт викладаємо у миску. Додаємо жо нього дрібно посічений кріп і подрібнений часник.
- На сковорідці розтоплюємо вершкове масло. Коли масло прогріється, всипаємо сушену м’яту, швидко перемішуємо та знімаємо з вогню.
- Гарячим м’ятним маслом одразу поливаємо йогурт. Ретельно перемішуємо.
Закуска перед подачею повинна простояти в холодильнику мінімум годину-дві, аби всі інгредієнти між собою "подружилися". Також ми розповідали про хитрий рецепт турецьких котлет.