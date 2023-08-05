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Секрет турецьких кухарів: цей густий соус замінить вам всі майонези і сметани

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Обов’язково спробуйте його приготувати
Обов’язково спробуйте його приготувати. Фото shuba.life

Чудовий варіант простого соусу

Ми розповідали, як турецькі кулінари готують картопляне пюре. Тепер ділимось рецептом екзотичної намазки Хайдарі, що дуже популярна в Туреччині. Це соус, що готується із жирного йогурту, сушеної м’яти та свіжого кропу.

Для приготування хайдарі традиційно використовують густий зціджений йогурт. У нас він продається, але його можна легко приготувати з густого термостатного йогурту. Викладіть йогурт на подвійний шар марлі, туго її зав’яжіть і підвісьте згорток на 4-6 годин. Знизу підставте тару, бо буде стікати сироватка. Як на основі такого йогурту приготувати Хайдарі, розповіли на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Йогурт — 300 г
  • Мʼята сушена — 2 ч. л.
  • Масло вершкове — 2 ст. л.
  • Кріп, пучок — 1/2 шт.
  • Часник, зубчики — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Йогурт викладаємо у миску. Додаємо жо нього дрібно посічений кріп і подрібнений часник.
  2. На сковорідці розтоплюємо вершкове масло. Коли масло прогріється, всипаємо сушену м’яту, швидко перемішуємо та знімаємо з вогню.
  3. Гарячим м’ятним маслом одразу поливаємо йогурт. Ретельно перемішуємо.

Закуска перед подачею повинна простояти в холодильнику мінімум годину-дві, аби всі інгредієнти між собою "подружилися". Також ми розповідали про хитрий рецепт турецьких котлет.

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#Рецепт #Соус #Йогурт