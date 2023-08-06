Всього кілька крапель — і будете знати правду: як визначити неякісну олію

Треба лише перемішати і спостерігати

Ми розповідали, як за секунду визначити, якісні чи неякісні у вас макарони. Тепер ділимось способами встановлення якості рослинної олії.

Для того, щоб перевірити продукт, знадобиться звичайний йод. Про цей незвичний спосіб розповіли на Ukr.Media.

Виробників харчових продуктів — безліч. І, звісно, що не всі з них дотримуються вимог законодавства, норм виготовлення, а також, на жаль, не всі використовують якісну сировину. Шкідливі домішки можна легко виявити навіть у рослинній олії. Добре, що перевірити це і впевнитися у якості продукту можна в домашніх умовах, використовуючи простий спосіб.

Є одна проста хитрість, яка допоможе встановити істину, якщо є питання щодо якості рослинної олії. Знадобиться звичайний йод і невелика склянка. У ємність переливаємо трохи рослинної олії, а зверху додаємо кілька крапель аптечного засобу.

Якщо ви після перемішування помітили, що йод пішов на дно і почав розшаровуватися, то слід насторожитися. Це може означати, що в продукті можуть бути домішки сумнівної якості.

Використання такої олії негативно вплине на приготування їжі. Також ми розповідали про одну небезпечну добавку до консервації, яку багато хто досі кладе у консервацію.