Ніколи так не робіть: чому вибухають банки з кабачковою ікрою

Декілька хитрощів — і ваші банки цілі

Кабачкова ікра — це популярна консервація на зиму. Що може бути смачніше, ніж намазати її на бутерброди та подати на святковий стіл чи до сімейного обіду!

Проте трапляються ситуації, коли під час зберігання банки із запасами вибухають. Як уникнути таких неприємних наслідків, розповідаємо разом із Food Oboz.

Чому вибухає кабачкова ікра

Причин цього може бути кілька. Розкажемо про три основні.

По-перше, якщо ви недостатньо добре проварили ікру. У такому разі банка вибухає через наявність сирого насіння.

Друга причина – недостатня стерилізація банок. У такому разі закуска також довго не протримається.

І третя причина – ви недостатньо щільно закрили банку з ікрою. У цьому випадку банк може вибухнути через потрапляння повітря всередину.

Кулінарні хитрощі для приготування ікри з кабачків

Щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно дотримуватися деяких правил :

банки та кришки повинні бути абсолютно чистими, тому готуйте їх правильно;

з особливою ретельністю готуйте всі інгредієнти та дотримуйтесь всіх пропорцій рецепта;

варіть ікру на слабкому вогні до готовності;

завжди слідкуйте, щоб банки з ікрою були щільно закриті.

Зберігайте консервацію відповідно до рекомендацій від "Телеграфа" — і ваші заготовки стоятимуть до наступного сезону. Готуйте та їжте із задоволенням!