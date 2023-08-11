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Бюджетний обід за лічені хвилини: фантастично смачні пісні овочеві оладки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Перед такими оладками ніхто не встоїть
Перед такими оладками ніхто не встоїть. Фото ТСН

Виходить смачно та поживно

Кабачкові оладки вважаються стравою, з якою впорається навіть новачок. А от зробити пісні оладки і смачними, і ситними — трошечки складніше. У оладок без яєць є свої особливості приготування.

На порталі vkusnoo.com.ua поділились простим рецептом оладок з кабачком та картоплею. Овочева складова страви надає їй особливої ситності та смаку.

Інгредієнти

  • 2 невеликі кабачки;
  • 2 середні картоплини;
  • 2 г куркуми;
  • 10 г кропу;
  • 30 г борошна;
  • 1 маленька цибулина.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки миємо, зрізаємо шкурку. Якщо всередині є насіння, його слід вичистити. М’якоть натираємо, підсолюємо і залишаємо на 10 хвилин.
  2. За цей час кабачок пустить сік. Його слід віджати.
  3. Картоплю чистимо, миємо і теж натираємо на тертці. Будь-який зручним способом подрібнюємо цибулю.
  4. Змішуємо овочі. Додаємо в масу сіль, куркуму, інші улюблені приправи;
  5. Кріп миємо, просушуємо на серветці. Дрібно нарізаємо, теж додаємо до загальної маси.
  6. Всипаємо борошно і замішуємо, в міру густе тісто. Паралельно розігріваємо сковороду з олією.
  7. На поверхню викладаємо оладки ложкою. Обсмажуємо з двох сторін впродовж кількох хвилин до рум’яної скоринки. Подавати краще ще гарячими.

Після смаження краще витягувати оладки не одразу на тарілку, а на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Дуже смачно подавати цю страву з турецьким соусом Хайдарі.

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#Рецепт #Кабачки #Картопля #Піст