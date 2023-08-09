Ця закуска зникне зі столу першою: рецепт салату, який гості з’їдять разом із мискою
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Чудова закуска до святкового столу
Святкові салати та закуски — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували ситні огіркові роли, то зверніть увагу на цей рецепт вишуканого салату з морепродуктів.
Салат з фунчозою, мідіями та овочами стане окрасою будь-якого святкового столу Він готується за лічені хвилини, а виходить неймовірно смачним. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 50 г фунчози;
- 200 г заморожених мідій;
- 100 г стручкової квасолі;
- 100 г болгарського перцю;
- 50 г селери;
- 3 зубчики часнику;
- 2 ст. л. соєвого соусу;
- 3 ст. л. соусу теріякі;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. кунжуту.
Спосіб приготування:
- Фунчозу заливаємо окропом, залишаємо на декілька хвилин. В цей час подрібнюємо часник та селеру. Викладаємо овочі на сковорідку, декілька хвилин обсмажуємо.
- Додаємо нарізаний болгарський перець, мідії та стручкову квасолю. Наприкінці додаємо фунчозу, відціджену від води
- Перемішуємо локшину та вливаємо всі соуси. Знову ретельно розмішуємо.
- Готуємо страву ще декілька хвилин та знімаємо з вогню. Трохи охололий салат викладаємо в миску, посипаємо кунжутом.
Цей салат дуже смачний як теплим, так і холодним. Також ми розповідали, як нафарширувати перець італійським способом.