Ця закуска зникне зі столу першою: рецепт салату, який гості з’їдять разом із мискою

Чудова закуска до святкового столу

Святкові салати та закуски — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували ситні огіркові роли, то зверніть увагу на цей рецепт вишуканого салату з морепродуктів.

Салат з фунчозою, мідіями та овочами стане окрасою будь-якого святкового столу Він готується за лічені хвилини, а виходить неймовірно смачним. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

50 г фунчози;

200 г заморожених мідій;

100 г стручкової квасолі;

100 г болгарського перцю;

50 г селери;

3 зубчики часнику;

2 ст. л. соєвого соусу;

3 ст. л. соусу теріякі;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. кунжуту.

Спосіб приготування:

Фунчозу заливаємо окропом, залишаємо на декілька хвилин. В цей час подрібнюємо часник та селеру. Викладаємо овочі на сковорідку, декілька хвилин обсмажуємо. Додаємо нарізаний болгарський перець, мідії та стручкову квасолю. Наприкінці додаємо фунчозу, відціджену від води Перемішуємо локшину та вливаємо всі соуси. Знову ретельно розмішуємо. Готуємо страву ще декілька хвилин та знімаємо з вогню. Трохи охололий салат викладаємо в миску, посипаємо кунжутом.

Цей салат дуже смачний як теплим, так і холодним. Також ми розповідали, як нафарширувати перець італійським способом.