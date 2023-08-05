Гості з’їдять до останньої крихти: ця огіркова закуска готується лічені хвилини

І на святковий стіл, і для перекусу

Готуючи застілля, багато хто ставить перед собою мету здивувати гостей незвичайними закусками. Якщо ви вже готували смачний буряковий мус, зверніть увагу на цей рецепт огіркових рулетиків.

Ці невеликі роли з начинкою із сиру та крабових паличок подаються в тандемі із соєвим соусом. Така закуска виглядає дуже апетитно та цікаво. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

Огірок – 3 шт.

Крабові палички – 200 г

Сир – 140 г

Соєвий соус – до смаку

Спосіб приготування:

Крабові палички чистимо, нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо до них м’який сир. Трохи досолюємо та ретельно перемішуємо. Начинка готова. Огірки миємо, сушимо та нарізаємо тонкими поздовжніми слайсами. Це можна зробити за допомогою овочерізки або спеціальної тертки. На рівну поверхню викладаємо 3-4 смужки огірків. Якщо краї нерівні — їх можна зрізати. На край огіркових смужок по всій ширині викладаємо начинку. Смужки огірків загортаємо у щільний рулет, підтискаючи. Кожен рулет розрізаємо вологим ножем на шматочки.

Закуска виходить дуже незвична. Начинку можна замінити на іншу — до свого смаку. Також ми розповідали, як приготувати незвичний та ароматний паштет з баклажанів.