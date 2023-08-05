Гости съедят до последней крошки: эта огуречная закуска готовится за считанные минуты
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И на праздничный стол, и для перекуса
Готовя застолье, многие ставят перед собой цель удивить гостей необычными закусками. Если вы уже готовили вкусный свекольный мусс, обратите внимание на этот рецепт огуречных рулетиков.
Эти небольшие роллы с начинкой из творога и крабовых палочек подаются в тандеме с соевым соусом. Такая закуска смотрится очень аппетитно и интересно. Рецептом поделились на портале "Колижанка".
Ингредиенты:
- Огурец – 3 шт.
- Крабовые палочки – 200 г
- Сыр – 140 г
- Соевый соус – по вкусу
Способ приготовления:
- Крабовые палочки чистим, нарезаем мелким кубиком. Добавляем к ним мягкий творог.
- Несколько подсаливаем и тщательно перемешиваем. Начинка готова.
- Огурцы моем, сушим и нарезаем продольными тонкими слайсами. Это можно сделать с помощью овощерезки или специальной терки.
- На ровную поверхность выкладываем 3-4 полоски огурцов. Если края неровные – их можно срезать. На край огуречных полосок по всей ширине выкладываем начинку.
- Полоски огурцов заворачиваем в плотный рулет, поджимая. Каждый рулет разрезаем влажным ножом на кусочки.
Закуска получается очень необычная. Начинку можно заменить другой — по своему вкусу. Также мы рассказывали, как приготовить необычный и ароматный паштет из баклажанов.