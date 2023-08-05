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Гости съедят до последней крошки: эта огуречная закуска готовится за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Хороший вариант вкусной закуски
Хороший вариант вкусной закуски. Фото ukr.media

И на праздничный стол, и для перекуса

Готовя застолье, многие ставят перед собой цель удивить гостей необычными закусками. Если вы уже готовили вкусный свекольный мусс, обратите внимание на этот рецепт огуречных рулетиков.

Эти небольшие роллы с начинкой из творога и крабовых палочек подаются в тандеме с соевым соусом. Такая закуска смотрится очень аппетитно и интересно. Рецептом поделились на портале "Колижанка".

Ингредиенты:

  • Огурец – 3 шт.
  • Крабовые палочки – 200 г
  • Сыр – 140 г
  • Соевый соус – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки чистим, нарезаем мелким кубиком. Добавляем к ним мягкий творог.
  2. Несколько подсаливаем и тщательно перемешиваем. Начинка готова.
  3. Огурцы моем, сушим и нарезаем продольными тонкими слайсами. Это можно сделать с помощью овощерезки или специальной терки.
  4. На ровную поверхность выкладываем 3-4 полоски огурцов. Если края неровные – их можно срезать. На край огуречных полосок по всей ширине выкладываем начинку.
  5. Полоски огурцов заворачиваем в плотный рулет, поджимая. Каждый рулет разрезаем влажным ножом на кусочки.

Закуска получается очень необычная. Начинку можно заменить другой — по своему вкусу. Также мы рассказывали, как приготовить необычный и ароматный паштет из баклажанов.

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#Рецепт #Закуска #Огурцы