Супербюджетная закуска к праздничному столу: каждый спросит ее рецепт

Прекрасный вариант дешевой намазки на бутерброды

Свекла – полезный и вкусный овощ. Но часто у нас бытует мнение, что из него можно приготовить только ароматный борщ. Но опытные кулинары знают, что делать со свеклой, чтобы она стала украшением праздничного стола.

Рецептом вкусной закуски поделились на Pixelinform. Мусс из свеклы готовится очень просто, а выходит фантастически вкусно.

Ингредиенты:

3 свеклы среднего размера

и пучок свежего укропа

1 яйцо

50 г твердого сыра

1 горсть орехов

Способ приготовления:

Свеклу тщательно моем. Заворачиваем его в фольгу и запекаем до мягкости. Яйцо отвариваем. Остывший овощ нарезаем и блендером перебиваем в состояние пюре. Добавляем вареный яичный белок, орехи, тогда снова взбиваем. Однородную массу соединяем с творогом и перемешиваем. Намазкой мажем ломтики хлеба или греночки, сверху посыпаем накрошенным желтком и укропом.

Закуска выглядит ярко, а еще получается фантастически вкусная. Гости не поверят, что это обычная свекла. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный сыр. Он тоже станет отличным основанием для бутербродов.