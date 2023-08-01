Укр

В миллион раз вкуснее кабачковой: рецепт невероятной огуречной икры на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Икра из огурцов - потрясающая закуска на зиму
Икра из огурцов - потрясающая закуска на зиму. Фото ukr.media

Попробуйте раз — и к кабачковой икре не вернетесь!

Каждое лето все больше и больше людей запасаются кабачковой и баклажанной икрой на зиму. Еще бы – эти закуски вкусные, а стоят небольших денег. Но почему-то мало кому известна икра из огурцов.

Для такой икры по рецепту Ukr.media подойдут даже перезрелые огурцы. Попробуйте эту необычную вкусность – и вам должно понравиться!

Как приготовить икру из огурцов

Ингредиенты для 2 банок по 0,5 литра:

  • свежие огурцы – 1 кг.;
  • помидоры — 300 г;
  • перец болгарский – 300 г;
  • морковь — 300 г;
  • лук — 300 г;
  • чеснок — 1 головка,
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте огурцы, отрежьте кончики. Натрите овощи на терке или порежьте кубиками в зависимости от желаемой консистенции.
  2. Лук и перец также нарежьте кубиками, морковь и помидоры натрите на терке.
  3. Помидоры положите в кастрюлю с толстым дном, потушите.
  4. Отдельно пожарьте на сковороде с растительным маслом лук, морковь, перец и огурцы и отправьте в томаты. Добавьте томатную пасту, посолите и тушите 20 минут. Далее добавьте сахар, чеснок и тушите еще 5 минут.
  5. Выключите огонь, добавьте уксус, размешайте
  6. Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте, переверните, дайте остыть и уберите в погреб.

Вкушайте с удовольствием вместе с курицей по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Икра #Огурцы #Готовим дома