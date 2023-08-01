В миллион раз вкуснее кабачковой: рецепт невероятной огуречной икры на зиму

Попробуйте раз — и к кабачковой икре не вернетесь!

Каждое лето все больше и больше людей запасаются кабачковой и баклажанной икрой на зиму. Еще бы – эти закуски вкусные, а стоят небольших денег. Но почему-то мало кому известна икра из огурцов.

Для такой икры по рецепту Ukr.media подойдут даже перезрелые огурцы. Попробуйте эту необычную вкусность – и вам должно понравиться!

Как приготовить икру из огурцов

Ингредиенты для 2 банок по 0,5 литра:

свежие огурцы – 1 кг.;

помидоры — 300 г;

перец болгарский – 300 г;

морковь — 300 г;

лук — 300 г;

чеснок — 1 головка,

томатная паста — 2 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

уксус 9% — 4 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте огурцы, отрежьте кончики. Натрите овощи на терке или порежьте кубиками в зависимости от желаемой консистенции. Лук и перец также нарежьте кубиками, морковь и помидоры натрите на терке. Помидоры положите в кастрюлю с толстым дном, потушите. Отдельно пожарьте на сковороде с растительным маслом лук, морковь, перец и огурцы и отправьте в томаты. Добавьте томатную пасту, посолите и тушите 20 минут. Далее добавьте сахар, чеснок и тушите еще 5 минут. Выключите огонь, добавьте уксус, размешайте Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте, переверните, дайте остыть и уберите в погреб.

Вкушайте с удовольствием вместе с курицей по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!