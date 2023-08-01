В миллион раз вкуснее кабачковой: рецепт невероятной огуречной икры на зиму
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Попробуйте раз — и к кабачковой икре не вернетесь!
Каждое лето все больше и больше людей запасаются кабачковой и баклажанной икрой на зиму. Еще бы – эти закуски вкусные, а стоят небольших денег. Но почему-то мало кому известна икра из огурцов.
Для такой икры по рецепту Ukr.media подойдут даже перезрелые огурцы. Попробуйте эту необычную вкусность – и вам должно понравиться!
Как приготовить икру из огурцов
Ингредиенты для 2 банок по 0,5 литра:
- свежие огурцы – 1 кг.;
- помидоры — 300 г;
- перец болгарский – 300 г;
- морковь — 300 г;
- лук — 300 г;
- чеснок — 1 головка,
- томатная паста — 2 ст. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- уксус 9% — 4 ч. л.
Способ приготовления:
- Помойте огурцы, отрежьте кончики. Натрите овощи на терке или порежьте кубиками в зависимости от желаемой консистенции.
- Лук и перец также нарежьте кубиками, морковь и помидоры натрите на терке.
- Помидоры положите в кастрюлю с толстым дном, потушите.
- Отдельно пожарьте на сковороде с растительным маслом лук, морковь, перец и огурцы и отправьте в томаты. Добавьте томатную пасту, посолите и тушите 20 минут. Далее добавьте сахар, чеснок и тушите еще 5 минут.
- Выключите огонь, добавьте уксус, размешайте
- Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте, переверните, дайте остыть и уберите в погреб.
Вкушайте с удовольствием вместе с курицей по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!