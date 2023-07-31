Хруст будут слышать соседи всю зиму: одна хитрость сделает ваши огурцы идеальными

Секрет, с помощью которых ваши огурцы будут хрустящими весь год

Сезон овощей в разгаре и каждый кулинар старается засолить или замариновать побольше огурцов на зиму. В холодный зимний день именно они — отличная закуска к любому блюду.

Часто бывает так, что зимой открываешь баночку с огурцами, а они оказываются совсем не хрустящими. Вместе с "Главредом" поможем справиться с этой проблемой.

Как сохранить хруст маринованных огурцов

Оказывается, перед засолкой огурцы необходимо замочить. Этот трюк не только поможет сохранить хруст огурцов, но и уберет из них горечь.

Сколько нужно замачивать огурцы

На эту процедуру времени жалеть не стоит, поэтому чем дольше вы замачиваете огурцы, тем лучше. Обычно на замачивание уходит не менее 7 часов. Поэтому можете смело отправить огурцы в воду на ночь, а утром приступать к солению или маринованию.

Кстати, перед маринованием огурцов на зиму обратите внимание еще на важный момент. Если вы раздумываете, нужно ли обрезать огурцы перед консервацией, то можете не тратить на это время. Обычно кончики отрезают для того, чтобы огурцы быстрее промариновались. Но если вы готовите консервацию на зиму, то огурцы в любом случае промаринуются в банке.

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