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У мільйон разів смачніша за кабачкову: рецепт неймовірної огіркової ікри на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ікра з огірків — чудова закуска на зиму
Ікра з огірків — чудова закуска на зиму. Фото ukr.media

Спробуйте раз — і до кабачкової ікри не повернетесь!

Щоліта все більше і більше людей запасаються кабачковою та баклажанною ікрою на зиму. Ще б пак – ці закуски смачні, а коштують невеликих грошей. Але чомусь мало кому відома ікра з огірків.

Для такої ікри за рецептом Ukr.media підійдуть навіть перестиглі огірки. Спробуйте цю незвичайну смакоту – і вам має сподобатися!

Як приготувати ікру з огірків

Інгредієнти для 2 банок по 0,5 літра:

  • свіжі огірки – 1 кг;
  • помідори — 300 г;
  • перець болгарський – 300 г;
  • морква — 300 г;
  • цибуля — 300 г;
  • часник — 1 головка,
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Помийте огірки, відріжте кінчики. Натріть овочі на тертці або поріжте кубиками залежно від бажаної консистенції.
  2. Цибулю та перець також наріжте кубиками, моркву та помідори натріть на тертці.
  3. Помідори покладіть у каструлю з товстим дном, потушкуйте.
  4. Окремо посмажте на сковороді з олією цибулю, моркву, перець і огірки та відправте в томати. Додайте томатну пасту, посоліть і тушкуйте 20 хвилин. Далі додайте цукор, часник і тушкуйте ще 5 хвилин.
  5. Вимкніть вогонь, додайте оцет, розмішайте
  6. Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте, переверніть, дайте охолонути та заберіть у льох.

Їжте із задоволенням разом із куркою за єврейським рецептом. Смачного!

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#Рецепт #Ікра #Огірки #Готуємо вдома