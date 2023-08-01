У мільйон разів смачніша за кабачкову: рецепт неймовірної огіркової ікри на зиму
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Спробуйте раз — і до кабачкової ікри не повернетесь!
Щоліта все більше і більше людей запасаються кабачковою та баклажанною ікрою на зиму. Ще б пак – ці закуски смачні, а коштують невеликих грошей. Але чомусь мало кому відома ікра з огірків.
Для такої ікри за рецептом Ukr.media підійдуть навіть перестиглі огірки. Спробуйте цю незвичайну смакоту – і вам має сподобатися!
Як приготувати ікру з огірків
Інгредієнти для 2 банок по 0,5 літра:
- свіжі огірки – 1 кг;
- помідори — 300 г;
- перець болгарський – 300 г;
- морква — 300 г;
- цибуля — 300 г;
- часник — 1 головка,
- томатна паста — 2 ст. л.;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Помийте огірки, відріжте кінчики. Натріть овочі на тертці або поріжте кубиками залежно від бажаної консистенції.
- Цибулю та перець також наріжте кубиками, моркву та помідори натріть на тертці.
- Помідори покладіть у каструлю з товстим дном, потушкуйте.
- Окремо посмажте на сковороді з олією цибулю, моркву, перець і огірки та відправте в томати. Додайте томатну пасту, посоліть і тушкуйте 20 хвилин. Далі додайте цукор, часник і тушкуйте ще 5 хвилин.
- Вимкніть вогонь, додайте оцет, розмішайте
- Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте, переверніть, дайте охолонути та заберіть у льох.
Їжте із задоволенням разом із куркою за єврейським рецептом. Смачного!