У мільйон разів смачніша за кабачкову: рецепт неймовірної огіркової ікри на зиму

Спробуйте раз — і до кабачкової ікри не повернетесь!

Щоліта все більше і більше людей запасаються кабачковою та баклажанною ікрою на зиму. Ще б пак – ці закуски смачні, а коштують невеликих грошей. Але чомусь мало кому відома ікра з огірків.

Для такої ікри за рецептом Ukr.media підійдуть навіть перестиглі огірки. Спробуйте цю незвичайну смакоту – і вам має сподобатися!

Як приготувати ікру з огірків

Інгредієнти для 2 банок по 0,5 літра:

свіжі огірки – 1 кг;

помідори — 300 г;

перець болгарський – 300 г;

морква — 300 г;

цибуля — 300 г;

часник — 1 головка,

томатна паста — 2 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 4 ч. л.

Спосіб приготування:

Помийте огірки, відріжте кінчики. Натріть овочі на тертці або поріжте кубиками залежно від бажаної консистенції. Цибулю та перець також наріжте кубиками, моркву та помідори натріть на тертці. Помідори покладіть у каструлю з товстим дном, потушкуйте. Окремо посмажте на сковороді з олією цибулю, моркву, перець і огірки та відправте в томати. Додайте томатну пасту, посоліть і тушкуйте 20 хвилин. Далі додайте цукор, часник і тушкуйте ще 5 хвилин. Вимкніть вогонь, додайте оцет, розмішайте Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте, переверніть, дайте охолонути та заберіть у льох.

Їжте із задоволенням разом із куркою за єврейським рецептом. Смачного!