Хрускіт чутимуть сусіди всю зиму: одна хитрість зробить ваші огірки ідеальними

Секрет, за допомогою яких ваші огірки будуть хрусткими весь рік

Сезон овочів у розпалі і кожен кулінар намагається засолити або замаринувати більше огірків на зиму. У холодний зимовий день саме вони – чудова закуска до будь-якої страви.

Часто буває так, що взимку відкриваєш баночку з огірками, а вони виявляються зовсім не хрусткими. Разом із "Главредом" допоможемо впоратися з цією проблемою.

Як зберегти хрускіт маринованих огірків

Виявляється, перед засолюванням огірки необхідно замочити. Цей трюк не тільки допоможе зберегти хрускіт огірків, а й прибере з них гіркоту.

Скільки потрібно замочувати огірки

На цю процедуру часу шкодувати не варто, тому чим довше ви замочуєте огірки, тим краще. Зазвичай на замочування йде щонайменше 7 годин. Тому можете сміливо відправити огірки у воду на ніч, а вранці можна розпочинати соління чи маринування.

До речі, перед маринуванням огірків на зиму зверніть увагу на важливий момент. Якщо ви думаєте, чи потрібно обрізати огірки перед консервацією, то можете не витрачати на цей час. Зазвичай кінчики відрізають для того, щоб огірки швидше промаринувалися. Але якщо ви готуєте консервацію на зиму, то огірки у будь-якому випадку промаринуються у банці.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати консервацію у квартирі. Дотримуйтесь правил, і вона "доживе" до наступного року!