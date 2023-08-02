Рус

Супербюджетна закуска до святкового столу: кожен спитає її рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ситний та смачний перекус
Ситний та смачний перекус. Фото food.obozrevatel.com

Чудовий варіант дешевої намазки на бутерброди

Буряк – корисний та смачний овоч. Але часто у нас побутує думка, що з нього можна приготувати лише ароматний борщ. Але досвідчені кулінари знають, що робити з буряком, щоб він став окрасою святкового столу.

Рецептом смачної закуски поділились на Pixelinform. Мус із буряків готується дуже просто, а виходить фантастично смачно.

Інгредієнти:

  • 3 буряка середнього розміру
  • й пучок свіжого кропу
  • 1 яйце
  • 50 г твердого сиру
  • 1 жменя горіхів

Спосіб приготування:

  1. Буряк ретельно миємо. Загортаємо його у фольгу і запікаємо до м’якості. Яйце відварюємо.
  2. Охололий овоч нарізаємо та блендером перебиваємо до стану пюре. Додаємо варений яєчний білок, горіхи, тоді знову збиваємо.
  3. Однорідну масу з’єднуємо з сиром і перемішуємо. Намазкою мастимо скибочки хліба або гріночки, зверху посипаємо накришеним жовтком та кропом.

Закуска має яскравий вигляд, а ще виходить фантастично смачна. Гості не повірять, що це — звичайний буряк. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний плавлений сир. Він теж стане чудовою основою для бутербродів.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Святковий стіл #намазка