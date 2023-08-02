Супербюджетна закуска до святкового столу: кожен спитає її рецепт
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Чудовий варіант дешевої намазки на бутерброди
Буряк – корисний та смачний овоч. Але часто у нас побутує думка, що з нього можна приготувати лише ароматний борщ. Але досвідчені кулінари знають, що робити з буряком, щоб він став окрасою святкового столу.
Рецептом смачної закуски поділились на Pixelinform. Мус із буряків готується дуже просто, а виходить фантастично смачно.
Інгредієнти:
- 3 буряка середнього розміру
- й пучок свіжого кропу
- 1 яйце
- 50 г твердого сиру
- 1 жменя горіхів
Спосіб приготування:
- Буряк ретельно миємо. Загортаємо його у фольгу і запікаємо до м’якості. Яйце відварюємо.
- Охололий овоч нарізаємо та блендером перебиваємо до стану пюре. Додаємо варений яєчний білок, горіхи, тоді знову збиваємо.
- Однорідну масу з’єднуємо з сиром і перемішуємо. Намазкою мастимо скибочки хліба або гріночки, зверху посипаємо накришеним жовтком та кропом.
Закуска має яскравий вигляд, а ще виходить фантастично смачна. Гості не повірять, що це — звичайний буряк. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний плавлений сир. Він теж стане чудовою основою для бутербродів.