Такий перчик можна і на святковий стіл: всі гості спитають рецепт незвичної закуски

Розповідаємо, як нафарширувати перець італійським способом

Може здатися, що фарширований перчик — це суто українська страва. Але насправді цей овоч фарширують скрізь, де розуміються на смачненькому. Зокрема, у Італії.

Але італійська страва трохи відрізняється від звичної нам. На ProstoWay розповіли, як її готують в країні піци та пасти.

Інгредієнти:

Рис — 1,5 склянки

Печериці — 600 г

Перець — 10 шт

Помідори — 5 шт

Сир твердий — 200 г

Горіхи волоські — 100 г

Часник — кілька зубчиків

Петрушка — пучок

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Печериці нарізаємо шматочками. Нарізаємо часник. Ядра волоського горіха та помідори ріжемо на шматочки. Обсмажуємо гриби на олії на сильному вогні. Посипаємо перцем та знімаємо з вогню. Додаємо помідори, часник, горіхи, перець а також нарізану зелень петрушки. Всипаємо рис, перемішуємо начинку. Духовку вмикаємо на 200 градусів. Перець розрізаємо навпіл по горизонталі. Наповнюємо "човники" рисом. Застеляємо форму та викладаємо перці. Страва запікається приблизно 30 хв. В кінці посипаємо сиром та ставимо ще на кілька хвилин.

Страва виходить соковитіша, ніж ми звикли. Також ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову начинку до млинців.