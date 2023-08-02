Такий перчик можна і на святковий стіл: всі гості спитають рецепт незвичної закуски
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Розповідаємо, як нафарширувати перець італійським способом
Може здатися, що фарширований перчик — це суто українська страва. Але насправді цей овоч фарширують скрізь, де розуміються на смачненькому. Зокрема, у Італії.
Але італійська страва трохи відрізняється від звичної нам. На ProstoWay розповіли, як її готують в країні піци та пасти.
Інгредієнти:
Рис — 1,5 склянки
Печериці — 600 г
Перець — 10 шт
Помідори — 5 шт
Сир твердий — 200 г
Горіхи волоські — 100 г
Часник — кілька зубчиків
Петрушка — пучок
Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Печериці нарізаємо шматочками. Нарізаємо часник.
- Ядра волоського горіха та помідори ріжемо на шматочки. Обсмажуємо гриби на олії на сильному вогні.
- Посипаємо перцем та знімаємо з вогню. Додаємо помідори, часник, горіхи, перець а також нарізану зелень петрушки.
- Всипаємо рис, перемішуємо начинку. Духовку вмикаємо на 200 градусів.
- Перець розрізаємо навпіл по горизонталі. Наповнюємо "човники" рисом.
- Застеляємо форму та викладаємо перці. Страва запікається приблизно 30 хв. В кінці посипаємо сиром та ставимо ще на кілька хвилин.
Страва виходить соковитіша, ніж ми звикли. Також ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову начинку до млинців.