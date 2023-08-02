Як смажать відбивні у дорогих ресторанах: п’ять секретних нюансів

Робіть так — і ваші відбивні будуть ідеальними

Відбивні зі свинини – одна з найдивовижніших страв, яку можна приготувати швидко. Ця страва завжди доречна – і на святковому столі, і для сімейного обіду.

Відбивні начебто просто готувати. Водночас у кожного кулінара відбуваються невеликі промахи і страва виходить не такою смачною. Разом з ProstoWay розповімо про основні лайфхаки, завдяки яким ваше м’ясо буде завжди смачним.

П’ять секретів, завдяки яким відбивні виходитимуть неперевершеними.

Вибирайте якісне м’ясо – завдяки цьому ваші відбивні будуть смачними. Хороше м’ясо не потрібно довго відбивати і в результаті страва буде більш вишуканою. Якщо у м’ясі є прожилки, не забудьте вирізати їх за допомогою гострого ножа.

Якщо ви вибрали якісне м’ясо, можете його не панірувати – вам достатньо буде лише гірчиці, солі та перцю. Якщо ви шанувальник панування, то спочатку обваляйте відбивну в борошні, а потім в яєчно-молочній суміші з розрахунку на 2 яйця 1 ст. л. молока. Спеції додавайте вже після відбивання свинини.

Вибирайте хорошу рослинну олію, яка при високих температурах смаження не просочуватиме відбивні неприємним смаком. Відбивні "люблять" рафіновану оливкову або арахісову олію.

Сковорода має бути з якісним покриттям. Якщо на дні є сколи і тріщини, то відбивні пригорять, що зіпсує і вигляд, і смак смаку страви.

У приготуванні відбивних вам допоможе пакет. Як — читайте у матеріалі "Телеграфа ".