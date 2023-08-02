Такой перчик можно и на праздничный стол: все гости спросят рецепт необычной закуски

Рассказываем, как нафаршировать перец итальянским способом

Может показаться, что фаршированный перчик — чисто украинское блюдо. Но на самом деле этот овощ фаршируют везде, где разбираются в вкусном. В частности, в Италии.

Но итальянское блюдо немного отличается от привычного нам. На ProstoWay рассказали, как ее готовят в стране пиццы и пасты.

Ингредиенты:

Рис – 1,5 стакана

Шампиньоны — 600 г

Перец — 10 шт

Помидоры — 5 шт

Сыр твердый — 200 г

Орехи грецкие — 100 г

Чеснок – несколько зубчиков

Петрушка — пучок

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезаем кусочками. Нарезаем чеснок. Ядра грецкого ореха и помидоры режем на кусочки. Обжариваем грибы на растительном масле на сильном огне. Посыпаем перцем и снимаем с огня. Добавляем помидоры, чеснок, орехи, перец, а также нарезанную зелень петрушки. Всыпаем рис, перемешиваем начинку. Духовку включаем в 200 градусов. Перец разрезаем пополам по горизонтали. Наполняем "челноки" рисом. Застилаем форму и выкладываем перцы. Блюдо запекается примерно 30 мин. В конце посыпаем творогом и ставим еще на несколько минут.

Кушанье получается сочнее, чем мы привыкли. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную начинку к блинам.