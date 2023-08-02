Такой перчик можно и на праздничный стол: все гости спросят рецепт необычной закуски
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Рассказываем, как нафаршировать перец итальянским способом
Может показаться, что фаршированный перчик — чисто украинское блюдо. Но на самом деле этот овощ фаршируют везде, где разбираются в вкусном. В частности, в Италии.
Но итальянское блюдо немного отличается от привычного нам. На ProstoWay рассказали, как ее готовят в стране пиццы и пасты.
Ингредиенты:
Рис – 1,5 стакана
Шампиньоны — 600 г
Перец — 10 шт
Помидоры — 5 шт
Сыр твердый — 200 г
Орехи грецкие — 100 г
Чеснок – несколько зубчиков
Петрушка — пучок
Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Шампиньоны нарезаем кусочками. Нарезаем чеснок.
- Ядра грецкого ореха и помидоры режем на кусочки. Обжариваем грибы на растительном масле на сильном огне.
- Посыпаем перцем и снимаем с огня. Добавляем помидоры, чеснок, орехи, перец, а также нарезанную зелень петрушки.
- Всыпаем рис, перемешиваем начинку. Духовку включаем в 200 градусов.
- Перец разрезаем пополам по горизонтали. Наполняем "челноки" рисом.
- Застилаем форму и выкладываем перцы. Блюдо запекается примерно 30 мин. В конце посыпаем творогом и ставим еще на несколько минут.
Кушанье получается сочнее, чем мы привыкли. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную начинку к блинам.