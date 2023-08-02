Как жарят отбивные в дорогих ресторанах: пять секретных нюансов

Делайте так — и ваши отбивные будут идеальными

Отбивные из свинины – одно из самых умопомрачительных блюд, которое можно приготовить быстро. Это блюдо всегда уместно – и на праздничном столе, и для семейного обеда.

Отбивные вроде бы просто готовить. Вместе с тем у каждого кулинара происходят небольшие промахи и блюдо получается не столь вкусным. Вместе с ProstoWay расскажем об основных лайфхаках, благодаря которым ваше мясо будет всегда вкусным.

Пять секретов, благодаря которым отбивные будут получаться непревзойденными.

Выбирайте качественное мясо – благодаря этому ваши отбивные будут вкусными. Хорошее мясо не нужно долго отбивать и в результате блюдо будет более изысканным. Если в мясе есть прожилки, не забудьте вырезать их с помощью острого ножа.

Если вы выбрали качественное мясо, можете его не панировать – вам достаточно будет только горчицы, соли и перца. Если вы поклонник панировки, то сначала обваляйте отбивную в муке, а затем в яично-молочной смеси из расчета на 2 яйца 1 ст. л. молока. Специи добавляйте уже после отбивки свинины.

Выбирайте хорошее растительное масло, которое при высоких температурах жарки не будет пропитывать отбивные неприятным вкусом. Отбивные "любят" рафинированное оливковое или арахисовое масло.

Сковорода должна быть с качественным покрытием. Если на дне есть сколы и трещины, то отбивные пригорят, что испортит и вид, и конечный вкус блюда.

В приготовлении отбивных вам поможет пакет. Как — читайте в материале "Телеграфа".