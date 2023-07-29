Не только с фаршем: удивите близких необычным фаршированным перцем
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Он станет самым вкусным блюдом на вашем столе
Фаршированный перец в духовке – очень популярное блюдо домашней украинской кухни. Вариантов начинки может быть очень много – мясной фарш с крупами, просто разнообразные крупы с зеленью и другими овощами. Сегодня мы предлагаем еще более интересный вариант – перец, фаршированный сыром.
Такое блюдо по рецепту Рixelinform вряд ли оставит равнодушным хоть кого-нибудь. Перцы получаются аппетитными и ароматными, очень сочными. Попробуйте и убедитесь!
Как приготовить перец, фаршированный сыром
Ингредиенты:
- сладкий перец – 1 кг;
- твердый сыр – 300 г;
- куриные яйца – 2 шт.;
- помидоры – 300 г;
- растительное масло;
- соль и зелень петрушки – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Из вымытых перцев извлеките сердцевину так, чтобы сам овощ остался целым. Помидоры промойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- Соедините творог с яйцами, добавьте половину помидоров. Сюда же добавьте мелко порезанную петрушку.
- Массу посолите, перемешайте и наполните ею перцы.
- Противень смажьте маслом и выложите на него перцы, чередуя их с оставшимися кусочками помидоров. Блюдо отправьте запекаться в духовку до готовности.
Подавайте такой фаршированный перец с любимым мясным блюдом. Приятного аппетита!