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Не только с фаршем: удивите близких необычным фаршированным перцем

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Фаршированный овощами перец - это невероятно вкусно
Фаршированный овощами перец - это невероятно вкусно. Фото recepty.znaj.ua

Он станет самым вкусным блюдом на вашем столе

Фаршированный перец в духовке – очень популярное блюдо домашней украинской кухни. Вариантов начинки может быть очень много – мясной фарш с крупами, просто разнообразные крупы с зеленью и другими овощами. Сегодня мы предлагаем еще более интересный вариант – перец, фаршированный сыром.

Такое блюдо по рецепту Рixelinform вряд ли оставит равнодушным хоть кого-нибудь. Перцы получаются аппетитными и ароматными, очень сочными. Попробуйте и убедитесь!

Как приготовить перец, фаршированный сыром

Ингредиенты:

  • сладкий перец – 1 кг;
  • твердый сыр – 300 г;
  • куриные яйца – 2 шт.;
  • помидоры – 300 г;
  • растительное масло;
  • соль и зелень петрушки – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Из вымытых перцев извлеките сердцевину так, чтобы сам овощ остался целым. Помидоры промойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
  2. Соедините творог с яйцами, добавьте половину помидоров. Сюда же добавьте мелко порезанную петрушку.
  3. Массу посолите, перемешайте и наполните ею перцы.
  4. Противень смажьте маслом и выложите на него перцы, чередуя их с оставшимися кусочками помидоров. Блюдо отправьте запекаться в духовку до готовности.

Подавайте такой фаршированный перец с любимым мясным блюдом. Приятного аппетита!

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