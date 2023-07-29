Не только с фаршем: удивите близких необычным фаршированным перцем

Он станет самым вкусным блюдом на вашем столе

Фаршированный перец в духовке – очень популярное блюдо домашней украинской кухни. Вариантов начинки может быть очень много – мясной фарш с крупами, просто разнообразные крупы с зеленью и другими овощами. Сегодня мы предлагаем еще более интересный вариант – перец, фаршированный сыром.

Такое блюдо по рецепту Рixelinform вряд ли оставит равнодушным хоть кого-нибудь. Перцы получаются аппетитными и ароматными, очень сочными. Попробуйте и убедитесь!

Как приготовить перец, фаршированный сыром

Ингредиенты:

сладкий перец – 1 кг;

твердый сыр – 300 г;

куриные яйца – 2 шт.;

помидоры – 300 г;

растительное масло;

соль и зелень петрушки – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Из вымытых перцев извлеките сердцевину так, чтобы сам овощ остался целым. Помидоры промойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Соедините творог с яйцами, добавьте половину помидоров. Сюда же добавьте мелко порезанную петрушку. Массу посолите, перемешайте и наполните ею перцы. Противень смажьте маслом и выложите на него перцы, чередуя их с оставшимися кусочками помидоров. Блюдо отправьте запекаться в духовку до готовности.

Подавайте такой фаршированный перец с любимым мясным блюдом. Приятного аппетита!