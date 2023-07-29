Не лише з фаршем: здивуйте близьких незвичайним фаршированим перцем
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Він стане найсмачнішим блюдом на вашому столі
Фарширований перець у духовці – дуже популярна страва домашньої української кухні. Варіантів начинки може бути дуже багато – м’ясний фарш із крупами, просто різноманітні крупи із зеленню та іншими овочами. Сьогодні ми пропонуємо ще цікавіший варіант – перець, фарширований сиром.
Така страва за рецептом Рixelinform навряд чи залишить байдужим хоч когось. Перці виходять апетитними та ароматними, дуже соковитими. Спробуйте та переконайтесь!
Як приготувати перець, фарширований сиром
Інгредієнти:
- солодкий перець – 1 кг;
- твердий сир – 300 г;
- курячі яйця – 2 шт.;
- помідори – 300 г;
- рослинна олія;
- сіль та зелень петрушки – на свій смак.
Спосіб приготування:
- З вимитих перців витягніть серцевину так, щоб сам овоч залишився цілим. Помідори промийте, очистьте від шкірки та наріжте кубиками.
- З’єднайте сир із яйцями, додайте половину помідорів. Сюди додайте дрібно порізану петрушку.
- Масу посоліть, перемішайте та наповніть нею перці.
- Деко змастіть маслом і викладіть на нього перці, чергуючи їх зі шматочками помідорів, що залишилися. Страву відправте запікати в духовку до готовності.
Подавайте такий фарширований перець з улюбленою м’ясною стравою. Смачного!