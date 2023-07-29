Не лише з фаршем: здивуйте близьких незвичайним фаршированим перцем

Він стане найсмачнішим блюдом на вашому столі

Фарширований перець у духовці – дуже популярна страва домашньої української кухні. Варіантів начинки може бути дуже багато – м’ясний фарш із крупами, просто різноманітні крупи із зеленню та іншими овочами. Сьогодні ми пропонуємо ще цікавіший варіант – перець, фарширований сиром.

Така страва за рецептом Рixelinform навряд чи залишить байдужим хоч когось. Перці виходять апетитними та ароматними, дуже соковитими. Спробуйте та переконайтесь!

Як приготувати перець, фарширований сиром

Інгредієнти:

солодкий перець – 1 кг;

твердий сир – 300 г;

курячі яйця – 2 шт.;

помідори – 300 г;

рослинна олія;

сіль та зелень петрушки – на свій смак.

Спосіб приготування:

З вимитих перців витягніть серцевину так, щоб сам овоч залишився цілим. Помідори промийте, очистьте від шкірки та наріжте кубиками. З’єднайте сир із яйцями, додайте половину помідорів. Сюди додайте дрібно порізану петрушку. Масу посоліть, перемішайте та наповніть нею перці. Деко змастіть маслом і викладіть на нього перці, чергуючи їх зі шматочками помідорів, що залишилися. Страву відправте запікати в духовку до готовності.

Подавайте такий фарширований перець з улюбленою м’ясною стравою. Смачного!