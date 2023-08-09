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Эта закуска исчезнет со стола первой: рецепт салата, который гости съедят вместе с миской

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальный салат с морепродуктами
Идеальный салат с морепродуктами. Фото Приятного аппетита

Великолепная закуска к праздничному столу

Праздничные салаты и закуски – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили сытные огуречные роллы, то обратите внимание на этот рецепт изысканного салата из морепродуктов.

Салат с фунчозой, мидиями и овощами станет украшением любого праздничного стола. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 50 г фунчозы;
  • 200 г замороженных мидий;
  • 100 г стручковой фасоли;
  • 100 г болгарского перца;
  • 50 г сельдерея;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 3 ст. л. соуса терияки;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. кунжута.

Способ приготовления:

  1. Фунчозу заливаем кипятком, оставляем на несколько минут. В это время измельчаем чеснок и сельдерей. Выкладываем овощи на сковороду, несколько минут обжариваем.
  2. Добавляем болгарский перец, мидии и стручковую фасоль. В конце добавляем фунчозу, отцеженную от воды
  3. Перемешиваем лапшу и вливаем все соусы. Снова тщательно размешиваем.
  4. Готовим блюдо еще несколько минут и снимаем с огня. Немного остывший салат выкладываем в миску, посыпаем кунжутом.

Этот салат очень вкусен как теплым, так и холодным. Также мы рассказывали, как нафаршировать перец итальянским способом.

Теги:
#Рецепт #Мидии #Салат #Праздничный стол