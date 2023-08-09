Эта закуска исчезнет со стола первой: рецепт салата, который гости съедят вместе с миской
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепная закуска к праздничному столу
Праздничные салаты и закуски – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили сытные огуречные роллы, то обратите внимание на этот рецепт изысканного салата из морепродуктов.
Салат с фунчозой, мидиями и овощами станет украшением любого праздничного стола. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 50 г фунчозы;
- 200 г замороженных мидий;
- 100 г стручковой фасоли;
- 100 г болгарского перца;
- 50 г сельдерея;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 3 ст. л. соуса терияки;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. кунжута.
Способ приготовления:
- Фунчозу заливаем кипятком, оставляем на несколько минут. В это время измельчаем чеснок и сельдерей. Выкладываем овощи на сковороду, несколько минут обжариваем.
- Добавляем болгарский перец, мидии и стручковую фасоль. В конце добавляем фунчозу, отцеженную от воды
- Перемешиваем лапшу и вливаем все соусы. Снова тщательно размешиваем.
- Готовим блюдо еще несколько минут и снимаем с огня. Немного остывший салат выкладываем в миску, посыпаем кунжутом.
Этот салат очень вкусен как теплым, так и холодным. Также мы рассказывали, как нафаршировать перец итальянским способом.