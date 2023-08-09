Эта закуска исчезнет со стола первой: рецепт салата, который гости съедят вместе с миской

Великолепная закуска к праздничному столу

Праздничные салаты и закуски – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили сытные огуречные роллы, то обратите внимание на этот рецепт изысканного салата из морепродуктов.

Салат с фунчозой, мидиями и овощами станет украшением любого праздничного стола. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

50 г фунчозы;

200 г замороженных мидий;

100 г стручковой фасоли;

100 г болгарского перца;

50 г сельдерея;

3 зубчика чеснока;

2 ст. л. соевого соуса;

3 ст. л. соуса терияки;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. кунжута.

Способ приготовления:

Фунчозу заливаем кипятком, оставляем на несколько минут. В это время измельчаем чеснок и сельдерей. Выкладываем овощи на сковороду, несколько минут обжариваем. Добавляем болгарский перец, мидии и стручковую фасоль. В конце добавляем фунчозу, отцеженную от воды Перемешиваем лапшу и вливаем все соусы. Снова тщательно размешиваем. Готовим блюдо еще несколько минут и снимаем с огня. Немного остывший салат выкладываем в миску, посыпаем кунжутом.

Этот салат очень вкусен как теплым, так и холодным. Также мы рассказывали, как нафаршировать перец итальянским способом.