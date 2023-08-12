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Викинете всю партію: які огірки не можна ні солити, ні маринувати

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі огірки зіпсують всю заготівлю
Такі огірки зіпсують всю заготівлю. Фото Коліжанка

Секрети вдалої консервації

Заготівля овочів на зиму, а особливо соління і маринування огірків, потребує певних знань і навичок. Ми розповідали, як смачно засолити огірки на зиму, але, мало хто знає, що деякі овочі не підходять для консервації, і ви дарма витратите сили, час і гроші.

Які саме огірки не варто солити чи маринувати, розповіли на "РБК-Україна". Це стосується якості овочів.

Які огірки не годяться для консервації?

Перезрілі або пожовклі плоди краще відразу відкласти. Вони все ще стануть чудовим салатом, але класти їх у банку не треба. Огірок для консервації має бути зеленим.

Те ж стосується покручених або гірких овочів. Часто закручені плоди буває складно вимити, а гіркі можуть і взагалі повністю зіпсувати смак консервації.

Краще не використовувати плоди, що мають пошкоджену або трохи зіпсовану шкірку. Навіть якщо ви зрізали зіпсутий шматочок, в овоч вже напевно проникли бактерії.

Не варто закривати великі огірки, а також гладенькі. Останні — це салатний сорт, то й лишіть їх для салатів.

Консервуйте огірки якомога швидше після того, як зібрали врожай чи купили огірки на ринку. Звісно, прив'ялі плоди можна відмочити — кілька годин у воді, і вони знову стануть твердими. Але в якості вони поступатимуться свіжим сусідам. Також ми розповідали, чим замінити оцет у консервації.

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#Огірки #Заготовки на зиму #Консервація #Лайфхак #Заготівля