Смачно і корисно: просте пісне меню з кабачками
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Навіть у піст можна їсти смачно
Піст — це завжди особливий виклик кулінарам. Адже попри обмежений набір компонентів, їсти все одно хочеться смачно. Для літнього Успенського посту це трохи простіше, ніж у інших випадках — адже активно ростуть кабачки.
Телеграф підготував для вас добірку ситних та смачних пісних рецептів. Ці страви об’єднує те, що у їх складі є кабачки.
Овочеві оладки до сніданку
Цей бюджетний перекус готується лічені хвилини, а виходить фантастично смачним. Кабачкові оладки вважаються стравою, з якою впорається навіть новачок. Але оладки без яєць у складі мають свої особливості приготування.
Рецепт оладок з кабачком та картоплею дуже простий. Овочі у страві надають їй особливої ситності та смаку.
Пісні кабачкові котлети
Ці кабачкові котлети виходять такими смачними, що ніхто не здогадається, що в рецепті немає м’яса. Вони ідеальні до строгого посту
Такі котлети легко готуються, їх можна смажити як на сковороді, так і в духовці. Не нехтуйте панірувальними сухарями — вони разом зі скоринкою задають тон усій страві.
Пельмені без м’яса
Пельмені з кабачками виходять дуже смачними. Їх будуть їсти навіть запеклі м’ясоїди. Це чудовий варіант поживної страви.
Ділимось рецептом вегетеріанської варіації пельменів. Овочева начинка виходить ситною та смачною. Обов’язково спробуйте — і ви не будете розчаровані.
Кабачки по-сербськи
Такі кабачки виходять дуже смачними.Це чудова бюджетна страва на всю сім’ю, особливо вона стане у пригоді у піст.
Це ситне частування для сімейного обіду. Такі кабачки можна навіть подати на стіл — як гарнір чи закуску.
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