Смачно і корисно: просте пісне меню з кабачками

Навіть у піст можна їсти смачно

Піст — це завжди особливий виклик кулінарам. Адже попри обмежений набір компонентів, їсти все одно хочеться смачно. Для літнього Успенського посту це трохи простіше, ніж у інших випадках — адже активно ростуть кабачки.

Телеграф підготував для вас добірку ситних та смачних пісних рецептів. Ці страви об’єднує те, що у їх складі є кабачки.

Овочеві оладки до сніданку

Цей бюджетний перекус готується лічені хвилини, а виходить фантастично смачним. Кабачкові оладки вважаються стравою, з якою впорається навіть новачок. Але оладки без яєць у складі мають свої особливості приготування.

Кабачкові оладки - просто та ситно

Рецепт оладок з кабачком та картоплею дуже простий. Овочі у страві надають їй особливої ситності та смаку.

Пісні кабачкові котлети

Ці кабачкові котлети виходять такими смачними, що ніхто не здогадається, що в рецепті немає м’яса. Вони ідеальні до строгого посту

Чудовий варіант ситної основаної страви

Такі котлети легко готуються, їх можна смажити як на сковороді, так і в духовці. Не нехтуйте панірувальними сухарями — вони разом зі скоринкою задають тон усій страві.

Пельмені без м’яса

Пельмені з кабачками виходять дуже смачними. Їх будуть їсти навіть запеклі м’ясоїди. Це чудовий варіант поживної страви.

Такі пельмені сподобаються всім

Ділимось рецептом вегетеріанської варіації пельменів. Овочева начинка виходить ситною та смачною. Обов’язково спробуйте — і ви не будете розчаровані.

Кабачки по-сербськи

Такі кабачки виходять дуже смачними.Це чудова бюджетна страва на всю сім’ю, особливо вона стане у пригоді у піст.

Страва виходить дуже апетитною

Це ситне частування для сімейного обіду. Такі кабачки можна навіть подати на стіл — як гарнір чи закуску.

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