Одна маленька помилка: чому борщ виходить помаранчевим, а не червоним

На смак це майже не вплине, а от на задоволення від прийому їжі — цілком

Смачний ароматний та насичений борщ — ціль кожного кулінара, який готує цю страву. Часто буває, коли намагаєшся приготувати яскраво-червоний борщ, а він чомусь виходить оранжевого кольору.

Ця проблема знайома багатьом. І її причина — неправильне поводження з буряком. Про це розповіли на ProstoWay.

Чому не вдається зберегти насичений червоний колір страви?

Борщ виходить помаранчевим замість яскраво-червоного через неправильне поводження з буряком. Є дві основні можливі причини – або ви занадто довго варите буряк, або вибираєте неправильний сорт.

Під час довгого варіння буряк втрачає свій природній насичений пігмент, тобто дає світліший сік. Щоб запобігти цьому, коли ви окремо тушкуєте буряк, варто додати кислоту — оцет, лимонний сік тощо.

Часто для збереження кольору буряк варять повністю, окремо — бульйон на кісточці. А потім додають усі інгредієнти та варять борщ.

Мало хто знає, та насправді, щоб буряк став м’яким, його не потрібно варити годинами. Достатньо кип’ятити овоч 20 хвилин, а потім трохи потримати під струменем холодної води.

Що ж стосується правильного сорту буряків, то для борщу ідеально підходять салатні буряки. Їх легко відрізнити за темно-бордовим відтінком.

Також важливо підготовлювати окремо буряк і моркву у засмажці. Коли сік овочів змішається, червоний колір втратить свою насиченість. Також ми розповідали, які огірки не підходять для консервації.