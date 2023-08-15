Краще будь-яких тістечок: як приготувати домашню шоколадне масло

Смачніше та корисніше магазинного!

Ситний сніданок – основа здорового харчування. Хочеться, щоб сніданок був корисним і швидким у приготуванні. Бутерброд із шоколадним маслом відмінно для цього підійде. Сумніваєтеся в якості магазинної смакоти? Тоді йдемо готувати його вдома.

Шоколадна олія за рецептом "Це Смак" вийде такою смачною, що на такий сніданок будуть із задоволенням вдаватися навіть діти. Більше вони не будуть просити у вас магазинних солодощів – діти із задоволенням уминатимуть хліб із шоколадною олією.

Як приготувати домашню шоколадну олію.

Інгредієнти на 10 порцій:

вершкове масло – 200 г;

чорний шоколад (з великим відсотком какао) – 50 г;

какао-порошок – 2 ст. л.;

цукрова пудра – 50 г

Спосіб приготування:

Вершкове масло залишаємо при кімнатній температурі на 1-2 години, після чого перемішуємо до однорідності з какао та цукровою пудрою. Шоколад розтоплюємо на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Охолоджений розтоплений шоколад швидко змішуємо з вершковим маслом. Все має поступово перемішатися. Готове шоколадне масло перекладаємо в контейнер з кришкою і відправляємо в холодильник щонайменше на пару годин.

Домашній хліб за рецептом "Телеграфа" підійде до такого масла найкраще. Спробуйте і переконайтеся.