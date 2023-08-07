Як розморозити масло за 5 хвилин: хитрощі, які вам знадобляться

Якщо у вас мало часу, ці поради — те, що треба

Вершкове масло — важливий інгредієнт не тільки для приготування бутербродів, а й для домашньої випічки. Багато кулінарів зберігають його в морозильній камері — так воно довше не псується і його можна купувати дуже швидко.

Часом нам потрібний шматочок дуже швидко – для приготування страви, для випічки або щоб намазати його на шматочок хліба. Але масло розморожується дуже повільно, що суттєво забирає наш час. Як можна швидко зробити вершкове масло м’яким або розморозити, розповімо разом із "РБК-Україна".

Як швидко розморозити вершкове масло

Найпростіший варіант — наріжте олію кубиками та залиште на 10-15 хвилин. Побачите — масло стане набагато м’якшим.

Якщо вам потрібне вершкове масло для випічки, то найоптимальнішим варіантом стане терка. Вам просто необхідно взяти шматочок потрібного розміру та натерти його на великій тертці. За 5 хвилин ви отримаєте вершкову масу, яку легко з’єднати з іншими інгредієнтами.

Найуніверсальніший, але більш клопіткий спосіб — парова лазня із зубочистками. Для неї вам потрібно нагріти воду в каструлі. Коли вода закипить, поставте поверх каструлі тарілку або переверніть кришку.

Зверху помістіть його олію. Для швидкого розморожування його можна нарізати шматками або проткнути зубочистками в кількох місцях. Небагато часу — і масло вже м’якн.

Пом’якшити масло можна за допомогою теплого посуду. Відріжте необхідну кількість продукту і покладіть на теплу тарілку або теплу миску. Нагріти посуд можна над каструлею або в мікрохвильовій печі.

Ще один спосіб розм’якшити вершкове масло — розкотити його звичайною качалкою. Ви отримаєте лист із вершкового масла, який зручно використовувати. Але в цьому випадку пам’ятайте, що масло дуже прилипає і залишатиме сліди й на дошці, й на качалці. Для запобігання цьому можна використовувати пергаментний папір.

Раніше "Телеграф" розповідав, як визначити натуральність вершкового масла. Вибирайте продукти без "хімії" та готуйте швидко та із задоволенням.