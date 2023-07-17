Не допивайте Кока-колу: одна склянка вам знадобиться для домашнього хліба
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Від такого домашнього хліба ніхто не відмовиться
Магазинний хліб ніколи повноцінно не замінить ароматну домашню випічку, що тане в роті. Якщо ви хочете особисто в цьому переконатись, приготуйте хліб своїми руками.
Приготувати неймовірно ніжний, трохи вологий усередині хліб нам допоможе Кока-кола. Використання цього напою при приготуванні випічки за "Бабусиними рецептами" призведе до неймовірного результату. Не вірите? Перевірте!
Як приготувати домашній хліб |
Інгредієнти:
- пшеничне борошно – 450 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сухі дріжджі – 7 г;
- Кока-кола – 250 мл;
- соняшникова олія – 3 ст. л.;
- яйце – 1 шт.
Спосіб приготування:
- У миску просійте борошно, всипте сіль, цукор та дріжджі, перемішайте. Потім влийте Кока-колу кімнатної температури та олію. Все ретельно перемішайте, вимісіть тісто руками.
- Чисту ємність змастіть олією, перекладіть в неї тісто і накрийте в харчовій плівкою. Залишіть у теплому місці близько 1 години. Тісто має збільшитися вдвічі.
- Вимішайте тісто ще раз руками, потім поділіть його на 6 частин. Кожну частину розкотіть у тонкий коржик і закрутіть у трубочку довжиною 30 см. Накрийте трубочки рушником і залиште на 20 хвилин.
- З трубочок сплетіть хліб-плетінку. Верхні кінці трубочок з’єднайте по дві. Потім з’єднайте їх разом. Перші дві трубочки перекладіть на протилежний бік так, щоб одна опинилася з краю, а друга всередині. Потім дві крайні трубочки з іншого боку переведіть в інший кінець так, щоб перша опинилася в протилежному краї, а друга всередині. Продовжуйте плести, потім закріпіть кінці.
- Перекладіть заготовку на застелене пергаментом деко, накрийте рушником і поставте його в тепле місце на 40 хвилин.
- Змастіть збитим яйцем хліб і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин.
Якщо ви зберігатимете хліб правильно, то пекти його будете рідше. Готуйте та їжте із задоволенням!