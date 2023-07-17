Не допивайте Кока-колу: одна склянка вам знадобиться для домашнього хліба

Від такого домашнього хліба ніхто не відмовиться

Магазинний хліб ніколи повноцінно не замінить ароматну домашню випічку, що тане в роті. Якщо ви хочете особисто в цьому переконатись, приготуйте хліб своїми руками.

Приготувати неймовірно ніжний, трохи вологий усередині хліб нам допоможе Кока-кола. Використання цього напою при приготуванні випічки за "Бабусиними рецептами" призведе до неймовірного результату. Не вірите? Перевірте!

Як приготувати домашній хліб |

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 450 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сухі дріжджі – 7 г;

Кока-кола – 250 мл;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

У миску просійте борошно, всипте сіль, цукор та дріжджі, перемішайте. Потім влийте Кока-колу кімнатної температури та олію. Все ретельно перемішайте, вимісіть тісто руками. Чисту ємність змастіть олією, перекладіть в неї тісто і накрийте в харчовій плівкою. Залишіть у теплому місці близько 1 години. Тісто має збільшитися вдвічі. Вимішайте тісто ще раз руками, потім поділіть його на 6 частин. Кожну частину розкотіть у тонкий коржик і закрутіть у трубочку довжиною 30 см. Накрийте трубочки рушником і залиште на 20 хвилин. З трубочок сплетіть хліб-плетінку. Верхні кінці трубочок з’єднайте по дві. Потім з’єднайте їх разом. Перші дві трубочки перекладіть на протилежний бік так, щоб одна опинилася з краю, а друга всередині. Потім дві крайні трубочки з іншого боку переведіть в інший кінець так, щоб перша опинилася в протилежному краї, а друга всередині. Продовжуйте плести, потім закріпіть кінці. Перекладіть заготовку на застелене пергаментом деко, накрийте рушником і поставте його в тепле місце на 40 хвилин. Змастіть збитим яйцем хліб і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин.

Якщо ви зберігатимете хліб правильно, то пекти його будете рідше. Готуйте та їжте із задоволенням!