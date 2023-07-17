Рус

Не допивайте Кока-колу: одна склянка вам знадобиться для домашнього хліба

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний хліб-плетінка з Кока-коли
Смачний хліб-плетінка з Кока-коли. Фото informator.ua

Від такого домашнього хліба ніхто не відмовиться

Магазинний хліб ніколи повноцінно не замінить ароматну домашню випічку, що тане в роті. Якщо ви хочете особисто в цьому переконатись, приготуйте хліб своїми руками.

Приготувати неймовірно ніжний, трохи вологий усередині хліб нам допоможе Кока-кола. Використання цього напою при приготуванні випічки за "Бабусиними рецептами" призведе до неймовірного результату. Не вірите? Перевірте!

Як приготувати домашній хліб |

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно – 450 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сухі дріжджі – 7 г;
  • Кока-кола – 250 мл;
  • соняшникова олія – 3 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. У миску просійте борошно, всипте сіль, цукор та дріжджі, перемішайте. Потім влийте Кока-колу кімнатної температури та олію. Все ретельно перемішайте, вимісіть тісто руками.
  2. Чисту ємність змастіть олією, перекладіть в неї тісто і накрийте в харчовій плівкою. Залишіть у теплому місці близько 1 години. Тісто має збільшитися вдвічі.
  3. Вимішайте тісто ще раз руками, потім поділіть його на 6 частин. Кожну частину розкотіть у тонкий коржик і закрутіть у трубочку довжиною 30 см. Накрийте трубочки рушником і залиште на 20 хвилин.
  4. З трубочок сплетіть хліб-плетінку. Верхні кінці трубочок з’єднайте по дві. Потім з’єднайте їх разом. Перші дві трубочки перекладіть на протилежний бік так, щоб одна опинилася з краю, а друга всередині. Потім дві крайні трубочки з іншого боку переведіть в інший кінець так, щоб перша опинилася в протилежному краї, а друга всередині. Продовжуйте плести, потім закріпіть кінці.
  5. Перекладіть заготовку на застелене пергаментом деко, накрийте рушником і поставте його в тепле місце на 40 хвилин.
  6. Змастіть збитим яйцем хліб і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин.

Якщо ви зберігатимете хліб правильно, то пекти його будете рідше. Готуйте та їжте із задоволенням!

Теги:
#Рецепт #Хліб #Кока Кола #Готуємо вдома