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Посипте сіллю хлібницю та інші правила збереження хлібу свіжості

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Так випічка може зберігатися цілий тиждень
Так випічка може зберігатися цілий тиждень. Фото golapravda.blog

Секрети, які допоможуть вам не купувати хліб щодня

Найсмачніший хліб – щойно випечений: хрусткі зовні та неймовірно м’який усередині. Впевнені, що ви теж радієте, коли потрапляєте на нову партію ароматних хлібів та багетів у супермаркеті.

Питання про збереження хліба свіжим і хрустким хвилює багатьох. Тому разом Light розповімо, як довше зберегти смачну випічку.

Як надовго зберегти свіжість хліба

Перше, що слід запам’ятати – хліб потрібно зберігати так, щоб він мав доступ до повітря. Наприклад, якщо класти випічку в пакет, вона досить швидко заплісняє від вологи.

Щоб хліб довше залишався свіжим та ароматним, вам допоможе один лайфхак. Просто покладіть у хлібницю шматок яблука, картоплі чи чайну ложку солі.

Волога від шматочків яблука та картоплі насичують хліб та залишається м’яким. А ось сіллю краще посипати саму хлібницю. Це допоможе прибрати зайву вологу, яка виділяється в процесі приготування їжі, і хліб довгий час не покриватиметься пліснявою.

У чому зберігати свіжоспечений хліб

Свіжоспечений хліб — домашній або магазинний — краще зберігати в тканинному або полотняному мішечку з перфорацією, щоб він дихав. Так випічка збереже свіжість та смак до трьох днів.

Також можна загорнути свіжий хліб у харчовий папір. У такому вигляді можна зберігати його в хлібниці.

Продовжити свіжість хліба можна кількома способами:

  1. загорнути хліб у кілька шарів харчового паперу чи пергаменту;
  2. покласти хліб у герметичний поліетиленовий пакет та добре зав’язати;
  3. прибрати хліб у холодильник.

А щоб повернути випічці м’якість, просто розігрійте в мікрохвильовій печі, духовці або потримайте трохи над парою. А ще можна додати в домашній хліб один інгредієнт, який допоможе зберегти його м’яким на довгий час.

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#Хліб #Випічка #Зберігання #Лайфхак