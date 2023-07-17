Не допивайте Кока-колу: один стакан вам пригодиться для домашнего хлеба

От такого домашнего хлеба никто не откажется

Магазинный хлеб никогда полноценно не заменит ароматную домашнюю выпечку, тающую во рту. Если вы хотите лично в этом убедиться, приготовьте хлеб своими руками.

Приготовить невероятно нежный, чуть-чуть влажный внутри хлеб нам поможет Кока-кола. Использование этого напитка при приготовлении выпечки по "Бабусиним рецептам" приведет к невероятному результату. Не верите? Проверьте!

Как приготовить домашний хлеб

Ингредиенты:

пшеничная мука – 450 г;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

сухие дрожжи – 7 г;

Кока-кола – 250 мл;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

В миску просейте муку, всыпьте соль, сахар и дрожжи, перемешайте. Затем влейте кока-колу комнатной температуры и масло. Все тщательно перемешайте, вымесите тесто руками. Чистую емкость смажьте растительным маслом, переложите в нее тесто и накройте в пищевой пленкой. Оставьте в теплом месте около 1 часа. Тесто должно увеличиться вдвое. Вымешайте тесто еще раз руками, затем разделите его на 6 частей. Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку и закрутите в трубочку длиной 30 см. Накройте трубочки полотенцем и оставьте на 20 минут. Из трубочек сплетите хлеб-плетенку. Верхние концы трубочек соедините по две. Затем соедините их вместе. Первые две трубочки переложите на противоположную сторону так, чтобы одна оказалась с краю, а вторая внутри. Затем две крайние трубочки с другой стороны переведите в другой конец так, чтобы первая оказалась в противоположном краю, а вторая в середине. Продолжайте плести, затем закрепите концы. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и поставьте его в теплое место на 40 минут. Смажьте хлеб взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.

Если вы будете хранить хлеб правильно, то печь его будете реже. Готовьте и ешьте с удовольствием!