Посыпьте солью хлебницу и другие правила сохранения хлебу свежести

Секреты, которые помогут вам не покупать хлеб каждый день

Самый вкусный хлеб – только что испеченный: хрустящие снаружи и невероятно мягкий внутри. Уверены, что вы тоже радуетесь, когда попадаете на новую партию ароматных хлебов и багетов в супермаркете.

Вопрос о сохранении хлеба свежим и хрустящим, волнует многих. Поэтому вместе Light расскажем, как подольше сохранить выпечку вкусной.

Как надолго сохранить свежесть хлеба

Первое, что следует запомнить – хлеб нужно хранить так, чтобы он имел доступ к воздуху. Например, если класть выпечку в пакет, она довольно быстро заплесневеет от влаги.

Чтобы хлеб подольше оставался свежим и ароматным, вам поможет один лайфхак. Просто положите в хлебницу кусок яблока, картофеля или чайную ложку соли.

Влага от кусочков яблока и картофеля насыщают хлеб и остается мягким. А вот солью лучше посыпать саму хлебницу. Это поможет убрать излишнюю влагу, которая выделяется в процессе приготовления пищи, и хлеб долгое время не будет покрываться плесенью

В чем хранить свежеиспеченный хлеб

Свежеиспеченный хлеб – домашний или магазинный – лучше хранить в тканевом или холщовом мешочке с перфорацией, чтобы он дышал. Так выпечка сохранит свежесть и вкус до трех дней.

Также можно завернуть свежий хлеб в пищевую бумагу. В таком виде допустимо хранить его в хлебнице.

Продлить свежесть хлебу можно несколькими способами:

завернуть хлеб в несколько слоев пищевой бумаги или пергамента; положить хлеб в герметичный полиэтиленовый пакет и хорошо завязать; убрать хлеб в холодильник.

А чтобы вернуть выпечке мягкость, просто разогрейте в микроволновке, духовке или подержите немного над паром. А еще можно добавить в домашний хлеб один ингредиент, который поможет сберечь его мягким на долгое время.