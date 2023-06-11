Посыпьте солью хлебницу и другие правила сохранения хлебу свежести
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Секреты, которые помогут вам не покупать хлеб каждый день
Самый вкусный хлеб – только что испеченный: хрустящие снаружи и невероятно мягкий внутри. Уверены, что вы тоже радуетесь, когда попадаете на новую партию ароматных хлебов и багетов в супермаркете.
Вопрос о сохранении хлеба свежим и хрустящим, волнует многих. Поэтому вместе Light расскажем, как подольше сохранить выпечку вкусной.
Как надолго сохранить свежесть хлеба
Первое, что следует запомнить – хлеб нужно хранить так, чтобы он имел доступ к воздуху. Например, если класть выпечку в пакет, она довольно быстро заплесневеет от влаги.
Чтобы хлеб подольше оставался свежим и ароматным, вам поможет один лайфхак. Просто положите в хлебницу кусок яблока, картофеля или чайную ложку соли.
Влага от кусочков яблока и картофеля насыщают хлеб и остается мягким. А вот солью лучше посыпать саму хлебницу. Это поможет убрать излишнюю влагу, которая выделяется в процессе приготовления пищи, и хлеб долгое время не будет покрываться плесенью
В чем хранить свежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб – домашний или магазинный – лучше хранить в тканевом или холщовом мешочке с перфорацией, чтобы он дышал. Так выпечка сохранит свежесть и вкус до трех дней.
Также можно завернуть свежий хлеб в пищевую бумагу. В таком виде допустимо хранить его в хлебнице.
Продлить свежесть хлебу можно несколькими способами:
- завернуть хлеб в несколько слоев пищевой бумаги или пергамента;
- положить хлеб в герметичный полиэтиленовый пакет и хорошо завязать;
- убрать хлеб в холодильник.
А чтобы вернуть выпечке мягкость, просто разогрейте в микроволновке, духовке или подержите немного над паром. А еще можно добавить в домашний хлеб один ингредиент, который поможет сберечь его мягким на долгое время.